Pune Heavy Rain : पुणेकर त्रस्त; यंत्रणा मात्र सुस्त, आपत्कालीन व्यवस्थापन यंत्रणेला उशिरा जाग

पुणे - गेल्या दोन दिवसांपासून पावसाने अक्षरशः हाहाकार माजवला असताना महापालिकेची आपत्कालीन व्यवस्थापन यंत्रणा सुस्त असल्याचेच दिसून आले. रविवारी (ता. ५) रात्री मुसळधार पावसामुळे अनेक ठिकाणी पाणी तुंबलेले असताना रस्त्यावर कोणतेही मदत कार्य करण्यात आलेले नाही. अर्धवट स्वच्छ केलेले पावसाळी गटार, चेंबरवर अडकलेल्या कचऱ्यामुळे शहरात अनेक ठिकाणी पाणी तुंबले. सुदैवाने काही वेळानंतर पावसाचा जोर कमी होत असल्याने गंभीर स्थिती निर्माण झाली नाही..शहरात गेल्या २३ तासांत मुसळधार पाऊस झाला. त्यात सर्वाधिक पाऊस कोथरूडमध्ये ११५.४० मिमी, वारजे येथे १११ मिमी, तर बाणेर व सिंहगड रस्त्यावर प्रत्येकी १०० मिमीपेक्षा जास्त पावसाची नोंद झाली आहे. एवढा प्रचंड पाऊस पडत असताना आणि सखल भागात पाणी साचत असताना आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून अत्यंत थंड प्रतिसाद मिळाला.नियंत्रण कक्षाने केवळ कागदावर ३४ तक्रारींची नोंद केली; परंतु प्रत्यक्षात जमिनीवर कोणतीही ठोस कार्यवाही केली नाही. रविवारी पाणी साचल्यानंतर सोमवारी तरी यंत्रणा जागी होईल, अशी अपेक्षा होती, पण आज पुन्हा रस्त्यांना नद्यांचे स्वरूप आले. कचराकोंडीमुळे पावसाळी जाळ्या तुंबल्या होत्या, तरीही प्रशासनाने कचरा काढण्याची तसदी घेतलेली नाही..कोणतीही माहिती नाहीसोमवारी सकाळीही पावसाचा जोर कायम होता. पण आपत्ती व्यवस्थापन विभागाकडून नागरिकांना कोणतीही माहिती दिली गेली नाही. उलट जिल्हा प्रशासन, पीएमआरडीए यांची यंत्रणा सतर्कपणे नागरिकांना सर्व घटनांची माहिती देत होती. त्यावरून अधिकाऱ्यांना विचारल्यानंतर दुपारी १२ नंतर माहिती देण्यास सुरुवात झाली..महापालिकेचे दावेशहरातील परिस्थिती नियंत्रणातपूरबाधित ठिकाणे निश्चित करून ४९ आपत्कालीन मदत केंद्र सुरू केली.महापालिकेचा मुख्य आपत्कालीन कक्ष २४ तास कार्यरत. हवामान विभाग, सी-डॅक, वाहतूक पोलिस आणि सिंचन विभागाशी समन्वय आहे.अग्निशमन व क्षेत्रीय कार्यालयांच्या पथकांकडे ३४ तक्रारी आल्या. पथक पाठवून उपाययोजना सुरूकात्रज-देहू रोड बाह्यवळण मार्गावर कोसळेली दरड आणि ऋतुगंधा अपार्टमेंटची कोसळलेली सीमाभिंत हटविलीआपत्ती निवारणासाठी महापालिकेचे ४००० सफाई कर्मचारी, ५० आरोग्य निरीक्षक, ७० स्वच्छता पर्यवेक्षक रस्त्यावर२० जेसीबी, ३५ जेटिंग मशिन, ७७ डिझेल पंप, ७ जनरेटर सज्जपूरपरिस्थितीचा सामना करण्यासाठी विशेष कार्यप्रणाली; वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे नियंत्रण.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.