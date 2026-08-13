Sakal Tourism Expo 2026 : पुणेकरांना मिळणार पर्यटनाची मेजवानी! ‘सकाळ टुरिझम एक्स्पो २०२६’ २१ ते २३ ऑगस्टदरम्यान

पुणे - पर्यटनप्रेमी, भटकंतीचे शौकीन, कुटुंबासह सुट्टीचे नियोजन करणारे नागरिक तसेच पर्यटन व्यवसायाशी संबंधित उद्योजकांसाठी आनंदाची पर्वणी ठरणारा ‘सकाळ टुरिझम एक्स्पो २०२६’ आयोजित करण्यात आला आहे..‘सकाळ माध्यम समूहा’तर्फे आयोजित करण्यात येणारे हे प्रदर्शन येत्या २१, २२ आणि २३ ऑगस्ट दरम्यान जंगली महाराज रस्त्यावर असलेल्या हॉटेल सेंट्रल पार्कमध्ये पार पडणार आहे. सकाळी १० ते रात्री आठ या वेळेत हे प्रदर्शन सर्वांसाठी खुले राहणार आहे. तीन दिवस पर्यटन क्षेत्रातील विविध संधी, आकर्षक पर्यटन पॅकेजेस आणि नवीन पर्यटन प्रवाहांची माहिती एका छताखाली उपलब्ध होणार आहे..पर्यटन क्षेत्रातील वाढत्या संधी लक्षात घेऊन आयोजित करण्यात आलेल्या या एक्स्पोमध्ये देश-विदेशातील पर्यटन स्थळे, ट्रॅव्हल कंपन्या, टूर ऑपरेटर्स, हॉटेल्स, रिसॉर्ट्स, क्रूझ सेवा, साहसी पर्यटन, धार्मिक पर्यटन, हनिमून पॅकेजेस, वन्यजीव पर्यटन तसेच आंतरराष्ट्रीय पर्यटनाशी संबंधित विविध संस्था सहभागी होणार आहेत. त्यामुळे पुणेकरांना आपल्या आगामी सहलींचे नियोजन करण्यासाठी एक उत्कृष्ट व्यासपीठ उपलब्ध होणार आहे..या प्रदर्शनात पर्यटकांना विविध पर्यटन पॅकेजेसची तुलना करण्याची संधी मिळणार असून, अनेक कंपन्यांकडून विशेष सवलती, आकर्षक ऑफर्सचा लाभ घेता येणार आहे. याशिवाय पर्यटन क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी थेट संवाद साधण्याची आणि विविध विषयांवर सविस्तर माहिती जाणून घेण्याची संधीही नागरिकांना मिळेल..पर्यटन उद्योगासाठी प्रभावी व्यासपीठ -पर्यटन उद्योगाशी संबंधित व्यावसायिक, उद्योजक, गुंतवणूकदार आणि ग्राहक यांना एकत्र आणणारे प्रभावी व्यासपीठ ठरणार आहे. पर्यटन क्षेत्रातील नवीन ट्रेंड, बदलत्या ग्राहकांच्या अपेक्षा आणि आधुनिक पर्यटन सुविधांची माहिती या निमित्ताने उपलब्ध होणार आहे..‘सकाळ टुरिझम एक्स्पो’बाबत -कधी - २१, २२ व २३ ऑगस्टकुठे - हॉटेल सेंट्रल पार्क, जे. एम. रोडवेळ - सकाळी १०.०० ते रात्री ८स्टॉल बुकिंग व अधिक माहितीसाठी - जय वि. यादव : ९७६७१०१२५८.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.