पुणे

Sakal Tourism Expo 2026 : पुणेकरांना मिळणार पर्यटनाची मेजवानी! ‘सकाळ टुरिझम एक्स्पो २०२६’ २१ ते २३ ऑगस्टदरम्यान

पर्यटनप्रेमी, भटकंतीचे शौकीन, कुटुंबासह सुट्टीचे नियोजन करणारे नागरिक तसेच पर्यटन व्यवसायाशी संबंधित उद्योजकांसाठी आनंदाची पर्वणी ठरणारा ‘सकाळ टुरिझम एक्स्पो २०२६’
Sakal Tourism Expo 2026

Sakal Tourism Expo 2026

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सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - पर्यटनप्रेमी, भटकंतीचे शौकीन, कुटुंबासह सुट्टीचे नियोजन करणारे नागरिक तसेच पर्यटन व्यवसायाशी संबंधित उद्योजकांसाठी आनंदाची पर्वणी ठरणारा ‘सकाळ टुरिझम एक्स्पो २०२६’ आयोजित करण्यात आला आहे.

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