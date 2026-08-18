पुणे

पुणे रिंगरोडच्या ‘पूर्व’चा विस्तार होणार

पुणे रिंगरोडच्या ‘पूर्व’चा विस्तार होणार
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पुणे, ता. १८ : शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी महत्त्वाच्या असलेल्या रिंगरोडच्या पूर्व विस्ताराला राज्य मंत्रिमंडळाच्या पायाभूत सुविधा समितीने आज मंजुरी दिली. या प्रकल्पासाठी १० हजार ५०२ कोटी ३६ लाख रुपयांचा सुधारित खर्च मंजूर करण्यात आला आहे. पुणे-सोलापूर रस्त्यावरील सोरतापवाडी ते पुणे-सातारा रस्त्यावरील वरवे-शिवरे हा ३१.८०५ किलोमीटरचा मार्ग या प्रकल्पामध्ये आहे. महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत या रस्त्याचे काम करण्यात येणार असून, जून २०२९ पर्यंत प्रकल्प पूर्ण करण्याचे नियोजन आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळ पायाभूत सुविधा समितीची बैठक झाली. त्यात रिंगरोडच्या पूर्व विस्ताराला मंजुरी देण्यात आली. या वेळी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार, मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे, शिवेंद्रसिंहराजे भोसले आणि उदय सामंत तसेच वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

सोरतापवाडी ते वरवे-शिवरे मार्ग ः
पुणे शहरातील वाहतूक कोंडी कमी करणे हा या रिंगरोडचा मुख्य उद्देश आहे. राज्यांतर्गत आणि आंतरराज्य वाहतूक पुणे शहरातून न जाता शहराबाहेरून वळविण्यात येणार आहे. संपूर्ण १६८.९८१ किलोमीटर लांबीच्या रिंगरोडची सलगता पूर्ण झाल्यानंतर ही बाह्य मार्गिका पूर्ण होणार आहे. या प्रकल्पासाठी ८० टक्के भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. सोरतापवाडी ते वरवे-शिवरे मार्गावर दोन्ही बाजूंना प्रत्येकी तीन मार्गिका असतील. या रस्त्यावर ताशी १२० किलोमीटर वेगमर्यादा असेल.

चार बोगदे, १८ उन्नत मार्ग ः
या मार्गावर एक वाहतूक बदल केंद्र, तीन मोठे पूल, पाच लहान पूल, १८ उन्नत मार्ग किंवा उड्डाणपूल आणि चार बोगदे असतील. रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंनी वृक्षारोपण केले जाणार आहे. तसेच वाहतूक बदल केंद्राजवळ सुशोभीकरण करण्यात येणार आहे.

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