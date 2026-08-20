पुणे

Ring Road: पुणे रिंगरोडच्या कामाला 'या' गावकऱ्यांनी केला विरोध; मोजणीसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना रोखलं, तातडीची ग्रामसभा घेऊन घेतला ठराव

Pune Ring Road land survey Shivare village: भोर तालुक्यातील शिवरे गावातील शेतकऱ्यांनी पुणे रिंगरोडच्या मोजणीसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना रोखलं. पिकांची काढणी पूर्ण होईपर्यंत मोजणी करु नये, अशी काही शेतकऱ्यांची मागणी होती.
pune ring road

pune ring road

esakal

संतोष कानडे
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Bhor farmers protest ring road measurement: शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता पुणे रिंगरोडसाठी मोजणी सुरु आहे, असा आरोप स्थानिकांमधून होतेय. त्यामुळे गुरुवारी रिंगरोडच्या मोजणीसाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांनी रोखलं. त्यामुळे मोठा पोलिस फौजफाट तैनात करण्यात आलेला होता. शेवटी ग्रामपंचायतीने ऐनवेळी ग्रामसभा बोलावून ठरावदेखील घेतला.

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