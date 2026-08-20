Ring Road: पुणे रिंगरोडच्या कामाला 'या' गावकऱ्यांनी केला विरोध; मोजणीसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना रोखलं, तातडीची ग्रामसभा घेऊन घेतला ठराव

Bhor farmers protest ring road measurement: शेतकऱ्यांना विश्वासात न घेता पुणे रिंगरोडसाठी मोजणी सुरु आहे, असा आरोप स्थानिकांमधून होतेय. त्यामुळे गुरुवारी रिंगरोडच्या मोजणीसाठी गेलेल्या अधिकाऱ्यांना शेतकऱ्यांनी रोखलं. त्यामुळे मोठा पोलिस फौजफाट तैनात करण्यात आलेला होता. शेवटी ग्रामपंचायतीने ऐनवेळी ग्रामसभा बोलावून ठरावदेखील घेतला..भोर तालुक्यातील शिवरे गावातील शेतकऱ्यांनी पुणे रिंगरोडच्या मोजणीसाठी आलेल्या अधिकाऱ्यांना रोखलं. पिकांची काढणी पूर्ण होईपर्यंत मोजणी करु नये, अशी काही शेतकऱ्यांची मागणी होती. रिंगरोडसाठीच्या जमीन मोजणीसाठी पोलिसांच्या फौजफाट्यात महसूल आणि भूसंपादनाचे शासकीय अधिकारी दाखल झाले होते. शेतकऱ्यांनी घटनास्थळी धाव घेऊन प्रचंड विरोध करून रिंगरोड जमीन मोजणीला विरोध केला..Junnar Protest: पिंपळवंडीतील दहा वर्षीय मुलीवरील अमानुष अत्याचार व हत्येच्या निषेधार्थ जुन्नरमध्ये महिलांचा मूक मोर्चा.महत्त्वाची बाब म्हणजे, विश्वासात न घेता शासन जमिनी बळकावत असल्याचा काही शेतकऱ्यांचा आरोप आहे. शेतकऱ्यांना बेघर होण्याची वेळ आली असल्याच्या प्रतिक्रिया उपस्थित ग्रामस्थांनी व्यक्त केल्या. शिवाय शेतातील पिकांची नासाडी करू नका, नकाशा दाखवा, मगच मोजणी करा, विविध प्रकल्प लादल्याने शेतकरी बाधित होत आहे, असा पवित्रा स्थानिकांनी घेतला होता..Thane Civic Promotion : ठाणे महापालिकेत अतिरिक्त आयुक्त (१) पदावर मनीष जोशी यांची पदोन्नती; नगरविकास विभागाचा शासन आदेश जारी.यावेळी ग्रामस्थ व महसूल अधिकाऱ्यांची काहीकाळ बाचाबाची झाली. अखेर शिवरे ग्रामपंचायतीमध्ये तातडीने ग्रामसभा घेऊन एकमुखाने ठराव करून शेतातील पिके निघेपर्यंत दोन महिन्यांची मुदत मागितली. यावर महसूल अधिकाऱ्यांनी वरिष्ठ पातळीवर कळवून शेतकऱ्यांना दोन महिन्याची मुदत देत उर्वरित वनविभागाच्या हद्दीतीन जाणाऱ्या रिंगरोड मार्गावरील जमिनीचे मोजणीचे काम सुरु केले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.