पुणे : ‘‘प्रत्येक जण आयुष्यात कुठल्यातरी एका ध्येयाने झपाटला गेला, तर त्याचे आयुष्य कृतार्थ होते. समाजालाही त्याच्या आयुष्याचा उपयोग होतो आणि अनेकांच्या मनात प्रेरणा निर्माण होते. ज्ञाननिष्ठ आणि समाजासाठी कार्य करणारे जीवनव्रती हे समाजाच्या मंगल धारणेचे प्रतीक आहेत,’’ असे मत श्रीसंत मुक्ताई ज्ञानपीठाचे सद्गुरू शिरीष कवडे यांनी व्यक्त केले. .शारदा ज्ञानपीठम्’ आणि ‘श्रीसंत मुक्ताई ज्ञानपीठ’ यांच्यातर्फे नऊ ज्येष्ठ महर्षींचा ऋषिपूजन समारंभ रविवारी (ता. २२) नवी पेठेतील एस. एम. जोशी फाउंडेशनच्या सभागृहात झाला. कवडे यांच्या हस्ते आणि ‘श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती ट्रस्ट’चे अध्यक्ष महेश सूर्यवंशी यांच्या अध्यक्षतेखाली सत्कार करण्यात आले. ‘शारदा ज्ञानपीठम्’चे अध्यक्ष श्रीवर्धन गाडगीळ यावेळी उपस्थित होते..कवडे म्हणाले, ‘‘आयुष्याची संध्याकाळ ही अंतर्मुख होऊन चिंतन करण्याची वेळ असते. आयुष्याच्या ‘सांजखुणा’ ओळखून आपले खरे गंतव्य आणि ध्येय जाणून घेण्याची गरज आहे. गृहस्थाश्रमातील कर्तव्ये पूर्ण झाल्यानंतर वानप्रस्थाकडे वळण्याचीही आवश्यकता आहे. अलिप्त होण्याचा अर्थ समजला, तर जीवनाची संध्याकाळ कळते आणि जीवन धन्यतेकडे वळू लागते.’’ सूर्यवंशी म्हणाले, ‘‘१९६७ मध्ये गुळवणी महाराज यांनी सध्याच्या दगडूशेठच्या गणेशमूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा केली होती. पुण्याच्या सुसंस्कृत वातावरणाची ती मुहूर्तमेढ होती. या सर्व ज्ञानवंतांच्या ज्ञानाचा अमृतानुभव घेऊन परमेश्वराच्या चरणी जाण्याची जी वाटचाल आहे, ती अधिक दृढ करण्याचा मी प्रयत्न करीन’’. गाडगीळ यांनी संस्कृतमध्ये प्रास्ताविक केले..यांचा करण्यात आला सन्मान :प्रा. डॉ. सुमन महादेवरकर, स्मिता घैसास, शोभना आपटे, डॉ. भाग्यलता पाटसकर, डॉ. मनीषा सोनवणे, उल्हास पवार, सु. वा. जोशी, प्रा. डॉ. गणेश थिटे, डॉ. दि. कृ. अभ्यंकर. ११ हजार रुपये रोख, मानपत्र, शाल, श्रीफळ व पुष्पगुच्छ असे पुरस्काराचे स्वरूप होते. सत्कारमूर्तींपैकी काहींनी यावेळी प्रातिनिधिक स्वरूपात मनोगत व्यक्त केले.नवी पेठ : ‘शारदा ज्ञानपीठम् फाउंडेशन’ व ‘श्रीसंत मुक्ताई ज्ञानपीठ’ यांच्यावतीने रविवारी नऊ ऋषितुल्य दिग्गजांचा सत्कार करण्यात आला. यावेळी (डावीकडून) उल्हास पवार, डॉ. दि. कृ. अभ्यंकर, डॉ. गणेश थिटे, सु. वा. जोशी, श्रीवर्धन गाडगीळ, शिरीष कवडे, महेश सूर्यवंशी, डॉ. सुमन महादेवरकर, स्मिता घैसास, शोभना आपटे, डॉ. भाग्यलता पाटसकर, डॉ. मनीषा सोनवणे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.