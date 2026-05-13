पुणे

थंडावा शोधताना काळाचा घाला

कवठे येमाई, ता.१३ : कवठे येमाई (ता. शिरूर) येथे घोडनदीच्या पात्रात मुलांसमवेत पोहण्यासाठी गेलेल्या वडिलांचा पाण्याचा अंदाज न आल्याने बुडून मृत्यू झाला. ही घटना बुधवारी (ता. १३) सकाळी दहाच्या सुमारास घडली. योगेश हरिदास भट (वय ४४) असे बुडून मृत्यू झालेल्या व्यक्तीचे नाव आहे.
स्थानिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, योगेश पुणे येथे पीएमपीएमएलमध्ये चालक म्हणून कार्यरत होते. उन्हाळी सुट्टीनिमित्त ते आपल्या दोन मुलांसह गावाकडे आले होते. वाढत्या उकाड्यातून थंडावा मिळावा म्हणून ते बुधवारी सकाळी मुलांसमवेत फत्तेश्वर मंदिरालगतच्या घोडनदीवर पोहण्यासाठी गेले होते. नदीपात्रातील पाण्याची खोली व प्रवाहाचा अंदाज न आल्याने योगेश पाण्यात बुडाले. घाबरलेल्या मुलांनी मदतीसाठी आरडाओरडा केला. स्थानिकांनी घटनास्थळी धाव घेत त्वरित शोधमोहीम सुरू केली. जवळपास तासभराच्या प्रयत्नांनंतर त्यांचा मृतदेह बाहेर काढण्यात आला.

घटनेची माहिती मिळाल्यानंतर शिरूर पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले. मृतदेह शवविच्छेदनासाठी शिरूर येथील ग्रामीण रुग्णालयात पाठविला असून पुढील तपास शिरूर पोलिस करीत आहेत.

