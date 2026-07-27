Pune RMC mixer rules: पुण्यात वीकेंडला आरएमसी मिक्सर वाहनांना सकाळी ६ ते सायं ५ प्रवेश; कॅमेरा, सेन्सर व मद्यतपासणीसह सुरक्षा नियम अनिवार्य

पुणे : बांधकामांसाठी लागणाऱ्या ‘रेडी मिक्स काँक्रीट’ (आरएमसी) मिक्सर वाहनांना शहरात शनिवार आणि रविवारी सकाळी सहा ते सायंकाळी पाचदरम्यान वाहतूक करण्यास मुभा देण्यात आली आहे. वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त डॉ. संदीप भाजीभाकरे यांनी प्रायोगिक तत्त्वावर हा आदेश दिला आहे..शहरात वाढत्या अपघातांमुळे अवजड वाहनांना प्रवेशास बंदी घालण्यात आली होती. परंतु आरएमसी मिक्सर वाहनांवरील बंदीमुळे बांधकामावर परिणाम होत असल्याने हा नवीन आदेश काढण्यात आला. या आदेशानुसार शनिवार आणि रविवारी दिलेल्या वेळेत रेड झोनसह शहराच्या हद्दीत आरएमसी मिक्सर वाहनांना प्रवेश मिळेल. मात्र, ही शिथिलता केवळ आरएमसी मिक्सर वाहनांपुरतीच मर्यादित आहे. हायवा, डंपर, ट्रक तसेच स्लो मुव्हिंग वाहनांच्या (जेसीबी, रोड रोलर, ट्रॅक्टर) वाहतूक नियमांत कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही..सुरक्षेसाठी नियमावली लागू :आरएमसी वाहनांवर ३६० डिग्री कॅमेरा, बॅक कॅमेरा आणि रिव्हर्स पार्किंग सेन्सर यंत्रणा बसवणे अथवा वाहनासमवेत क्लिनर/चालक सहाय्यक ठेवणे अनिवार्य आहे. प्रत्येक आरएमसी प्लांटधारकाने ब्रेथ ॲनालायझर ठेवणे बंधनकारक असून, मिक्सर वाहन प्लांटमधून बाहेर पडताना चालकाची मद्यप्राशन तपासणी करणे आवश्यक आहे. हा आदेश प्रायोगिक तत्त्वावर लागू करण्यात आला आहे. वाहतुकीची परिस्थिती व सार्वजनिक हित लक्षात घेऊन आवश्यकतेनुसार त्यात फेरबदल केले जातील. नियम मोडणाऱ्या कंत्राटदार, विकसक व वाहनचालकांवर मोटार वाहन कायद्यानुसार कठोर कारवाईचा इशारा पोलिसांनी दिला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.