Pune RMC SOP: पुणे-पिंपरी चिंचवडमध्ये आरएमसी उद्योगांसाठी तीन आठवड्यांत एसओपी; प्रदूषणमुक्त ‘कोर झोन’ची घोषणा

पुणे : पुणे आणि पिंपरी चिंचवड मधील वाढत्या प्रदूषणाच्या पार्श्वभूमीवर रेडीमिक्स काँक्रीट (आरएमसी) उद्योगांसाठी येत्या तीन आठवड्यांत मार्गदर्शक तत्त्वे (एसओपी) तयार करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याची माहिती जिल्हाधिकारी जितेंद्र डुडी यांनी दिली. तसेच पुढील चार ते सहा महिन्यांत पुणे आणि पिंपरी चिंचवडसाठी प्रदूषणमुक्त 'कोर झोन' निश्चित करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले. .शहरातील प्रदूषणात 'आरएमसी प्लॅन्ट्स'चा काही प्रमाणात वाटा असल्याचे निदर्शनास आल्यानंतर जिल्हाधिकारी डुडी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज जिल्हाधिकारी कार्यालयात उच्चस्तरीय बैठक पार पडली. त्यात पुणे महापालिका आयुक्त नवल किशोर राम, पिंपरी चिंचवड महापालिका आयुक्त विजय सूर्यवंशी, दोन्ही शहरांतील वरिष्ठ पोलिस अधिकारी, वाहतूक विभागाचे अधिकारी, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी तसेच पुणे जिल्हा रेडीमिक्स काँक्रीट (आरएमसी) प्लॅन्ट असोसिएशनचे पदाधिकारी आदी उपस्थित होते..जिल्हाधिकारी डुडी म्हणाले, ''वाढते वायुप्रदूषण, वाहतूक कोंडी आणि बांधकाम क्षेत्राशी संबंधित समस्या लक्षात घेऊन प्रशासनाने 'एसओपी' तयार करण्याचे ठरविले आहे. तोपर्यंत अधिकृत आणि नियमांचे पालन करणारे आरएमसी प्रकल्प अटी व शर्तींसह सुरू राहतील; मात्र अनधिकृत प्लॅन्ट्सवर कठोर कारवाई करून ते बंद करण्यात येतील.'' पुणे महानगर क्षेत्रातील वाढत्या नागरीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर आरएमसी उद्योगासाठी स्वतंत्र नियमन प्रणाली विकसित करण्याच्या दिशेने हे महत्त्वाचे पाऊल आहे, असेही त्यांनी सांगितले..आरएमसी वाहतुकीस निश्चित मर्यादेत परवानगीवाहतुकीच्या दृष्टिकोनातून दोन्ही शहरांतील 'रेड झोन' क्षेत्र वगळता बुधवार, शनिवार आणि रविवार या तीन दिवसांमध्ये आरएमसी वाहतुकीला पूर्ण परवानगी देण्यात आली आहे. उर्वरित चार दिवस सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ या वेळेतच आरएमसी वाहतुकीस परवानगी असेल. ही तात्पुरती व्यवस्था एसओपी अंतिम होईपर्यंत लागू राहणार आहे. 'आरएमसी' वाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर स्पष्ट नेमप्लेट लावणे, वाहनांमध्ये कॅमेरे बसविणे तसेच प्रशासनाने घालून दिलेल्या सर्व नियमांचे काटेकोर पालन करणे बंधनकारक.