पुणे

Pune Road Accident: थेऊर फाट्याजवळ भरधाव दुचाकीची धडक; ज्येष्ठ पादचाऱ्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू

थेऊर फाट्याजवळ भरधाव दुचाकीची धडक; दूध आणण्यासाठी निघालेल्या ७८ वर्षीय पादचाऱ्याचा उपचारादरम्यान मृत्यू
A 78-year-old pedestrian died after being hit by a speeding motorcycle near Theur Phata on the Pune-Solapur Road.

A 78-year-old pedestrian died after being hit by a speeding motorcycle near Theur Phata on the Pune-Solapur Road.

sakal
सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : भरधाव दुचाकीच्या धडकेने एका ज्येष्ठ पादचाऱ्याचा मृत्यू झाल्याची घटना थेऊर फाट्याजवळ घडली. लक्ष्मण नारायण होमकर (वय ७८, रा. श्री दत्त पार्क सोसायटी, लोणी काळभोर) असे मृत ज्येष्ठ व्यक्तीचे नाव आहे.

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