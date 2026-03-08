Pune Accident: पुण्यात अपघातांची मालिका वेगवेगळ्या अपघातांत महिलेसह तीन जणांचा मृत्यू

पुणे : शहरात वेगवेगळ्या अपघातांत एका महिलेसह तिघांचा मृत्यू झाला. मुंढवा, औंध आणि खराडी बाह्यवळण मार्गावर हे अपघात झाले आहेत..क्रेनच्या चाकाखाली सापडून ज्येष्ठ नागरिकाचा मृत्यू झाल्याची घटना केशवनगर भागात घडली. या प्रकरणी क्रेन चालकावर गुन्हा दाखल केला आहे. साहेबराव विठोबा दंडारे (वय ७२) असे मृत्युमुखी पडलेल्याचे नाव आहे. याबाबत त्यांचा मुलगा रवींद्र (वय ४२, रा. बारगावत, वरुड, जि. अमरावती) यांनी मुंढवा पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, साहेबराव हे मुंढवा-केशवनगर परिसरातील झेड काॅर्नरजवळ रस्त्याच्या कडेला झाेपले होते. पाच मार्चला सायंकाळी क्रेनच्या चाकाखाली सापडून त्यांचा मृत्यू झाला..शेगाव तालुका हादरला ! 'चोरट्यांकडून पती-पत्नीला बांधून लोखंडी रॉडने गंभीर मारहाण'; लाखाेंचा ऐवज लंपस; गळ्यावरच सुरुा ठेवला अन्...खराडी बाह्यवळण मार्गावर भरधाव मोटारीच्या धडकेत पादचारी महिलेचा मृत्यू झाला. या प्रकरणी मोटार चालकावर गुन्हा दाखल केला आहे. शकुंतला निकाळजे (वय ५५) असे मृत्युमुखी पडलेल्या महिलेचे नाव आहे. याबाबत हवालदार राहुल गिरमे यांनी खराडी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शकुंतला निकाळजे या पाच मार्चला रात्री साडेदहाच्या सुमारास खराडी बाह्यवळण परिसरातून निघाल्या होत्या. त्या वेळी मणिपाल हाॅस्पिटलसमोर भरधाव मोटारीने त्यांना धडक दिली. अपघातात गंभीर जखमी झालेल्या निकाळजे यांना तातडीने रुग्णालयात दाखल केले. मात्र उपचारांपूर्वीच त्यांचा मृत्यू झाला होता..औंध परिसरात भरधाव वाहनाच्या धडकेत पादचाऱ्याचा मृत्यू झाला. विजयसिंग गोकुळसिंग राजपूत (वय ५४, रा. मेडीपाॅईंट हाॅस्पिटलजवळ, औंध) असे मृत्युमुखी पडलेल्याचे नाव आहे. या प्रकरणी वाहन चालकावर गुन्हा दाखल केला आहे. याबाबत भगवानसिंग मोहनसिंग राजपूत (वय ५८) यांनी चतुःशृंगी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे..Kolhapur Violence News : कोल्हापुरात फलक व झेंड्यावरून दोन गटांत तुफान राडा, हत्यारे, दगडफेकीसह वाहनांची जाळपोळ.पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, भगवानसिंग यांचे मेहुणे विजयसिंग राजपूत हे पाच मार्चला रात्री आठच्या सुमारास औंधमधील गायकवाड पेट्रोल पंप परिसरातून निघाले होते. त्या वेळी भरधाव वाहनाने त्यांना धडक दिली. सहायक पोलिस निरीक्षक नरेंद्र पाटील या गुन्ह्याचा तपास करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.