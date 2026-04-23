Pune Accident: कात्रज घाटात एसटी बस-रिक्षाचा अपघात; रिक्षाचालकाचा मृत्यू, तिघे जखमी

कात्रज: पुण्यात कात्रज बोगद्याजवळ गुरुवारी (ता. २३) भीषण अपघात घडला. जुन्या कात्रज बोगद्याजवळ कात्रज घाटात एसटी बस आणि रिक्षा यांची जोरदार धडक होऊन रिक्षा पलटी झाली. या अपघातात रिक्षाचालकाचा मृत्यू झाला असून अन्य तीन जण जखमी झाल्याची माहिती समोर आली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एसटी बस साताऱ्याच्या दिशेने जात होती, तर रिक्षा पुण्याकडे येत होती. कात्रज घाटातील वळणावर दोन्ही वाहनांची समोरासमोर धडक झाली. धडकेनंतर रिक्षा रस्त्यावर पलटी होऊन मोठे नुकसान झाले..अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस आणि आपत्कालीन पथक घटनास्थळी तात्काळ दाखल झाले. जखमींना त्वरित रुग्णालयात हलविण्यात आले. मात्र, रिक्षाचालकाला रुग्णालयात दाखल केल्यानंतर डॉक्टरांनी त्याला मृत घोषित केले. उर्वरित तिघांवर उपचार सुरू आहेत. मृत रिक्षाचालकाची ओळख अद्याप पटलेली नाही. या अपघातामुळे काही काळ महामार्गावरील वाहतूक विस्कळीत झाली होती. पोलीस अधिक तपास करत असून अपघाताचे नेमके कारण शोधले जात आहे..डंपरने धडक दिल्याने एकाचा मृत्यूडंपरने धडक दिल्याने बारामतीकडून पुणे येथे निघालेला दुचाकीस्वार ठार झाला आहे. सदर अपघात २१ एप्रिल रोजी रोजी दुपारी १.५६ वाजण्याच्या सुमारांस सोलापूर-पुणे महामार्गावर प्रगती मंगल कार्यालयासमोर वाकवस्ती ता. हवेली येथे झाला आहे. या अपघातात गौरीशंकर शिवराज सपळे (वय ३५, सध्या राहणार देवराज देवभूमी, गुनवडी रोड, बारामती, जि पुणे) हे मृत्यूमुखी पडले आहेत. त्यांचे भाऊ शिवशंकर शिवराज सपळे (वय ३८, या. बेळन ता उमरगा जि धाराशिव) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून अज्ञात डंपर चालकाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.गौरीशंकर सपळे हे त्यांची पत्नी व मुलांसह राहत होते. ते भंडारी सराफ, स्टेशन रोड बारामती येथे सेल्समन न्हणून काम करीत होते. ते २१ एप्रिल रोजी दुपारी १२.३० वाजण्याच्या सुमारांस मालकाच्या कामानिमित्त दुचाकी गाडी हिरो डिलक्स क्रमांक एमएच ४२ व्हीएल ०३८० वरुन बारामती येथून पुणेकडे येत होते. तेव्हाच हा अपघात झाला.