Pune : सायकल स्पर्धेसाठी चकाचक केलेले रस्ते महिन्याभरात खचले; निकृष्ट दर्जाचं काम

पुणे : पुणे महापालिकेने आंतरराष्ट्रीय सायकल स्पर्धेसाठी तब्बल १४५ कोटी रुपये खर्च करून रस्ते डांबरीकरण, चेंबर समपातळीत आणण्याचे काम केले, पण आता एक महिना पूर्ण होत असतानाच चेंबर खचायला सुरुवात झाली आहे..त्यामुळे एवढा मोठा खर्च करून ठेकेदाराने निकृष्ट दर्जाचे काम केल्याने पुन्हा दुरुस्तीची नामुष्की ओढवली आहे. महापालिका प्रशासन हे चेंबर पुन्हा दुरुस्त करणार असले तरी ठेकेदाराच्या चौकशीला मात्र टाळाटाळ केली जात आहे..Pune News : ठेकेदाराच्या मनमानीमुळे रस्त्यांची दुरवस्था; सीसीटीव्ही खोदाईच्या कामासाठी नियमांचे सर्रास उल्लंघन!.पुण्यात जानेवारी महिन्यात आंतरराष्ट्रीय दर्जाची ‘पुणे ग्रँड टूर’ सायकल स्पर्धा झाली. या स्पर्धेला पुणेकरांनी भरभरून प्रतिसाद दिला. त्याचप्रमाणे या स्पर्धेसाठी महापालिकेने ७५ किलोमीटरचे रस्ते चकाचक केले. रस्त्यातील ओबडधोबड पॅचवर्क गायब झाले, रस्त्यांवर पांढरे पट्टे, झेब्रा क्रॉसिंग, रंगवलेले पादचारी मार्ग आणि दुभाजकांमुळे रस्ते सुंदर झाले. प्रवासातील त्रास दूर झाल्याने पुणेकरांनी महापालिकेच्या या कामाचे कौतुक केले..महापालिकेने ७५ किलोमीटरच्या कामासाठी तब्बल १४५ कोटी रुपये मोजले आहेत, मात्र सायकल स्पर्धेसाठी हे काम अतिशय महत्त्वाचे असल्याने व काम दर्जेदार झाले पाहिजे असा आग्रह असल्याने त्यावर कोणीही प्रश्न उपस्थित केले नाहीत, तसेच अत्यावश्यक कामे म्हणून महापालिकेने विनानिविदा सुमारे १५ कोटी रुपये खर्च करून रस्त्यांवरील चेंबर उचलण्याची कामे केली..महापालिकेने केलेले रस्ते आणि चेंबर खराब होणार नाहीत. उलट पुढच्या वर्षभरात शहरातील अन्य रस्ते व सुमारे १५०० चेंबर दुरुस्त केले जाणार आहेत, असा दावा केला आहे. याप्रकरणी दीपक वाघमारे, विवेक वेलणकर यांनी महापालिका प्रशासनाकडे तक्रार केली असून, सायकल स्पर्धेनिमित्त केलेली चेंबर दुरुस्ती निकृष्ट दर्जाची असल्याचा आरोप केला आहे, तसेच याची चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी केली आहे..Pune News: रात्री डांबरीकरण केलं, पण सकाळी रस्ता खोदला, पुणे महापालिकेचा अजब कारभार; प्रकरण काय?.सायकल स्पर्धा मार्गावरील चेंबर खचल्याचे समोर आले आहे. ज्या ठिकाणी काम निकृष्ट झाले आहे. ते पुन्हा त्याच ठेकेदाराकडून दुरुस्त केले जातील. ही जबाबदारी त्या ठेकेदाराची आहे, तसेच भविष्यात १५०० चेंबर दुरुस्त केले जाणार आहेत. त्यावेळीही काळजी घेतली जाईल. चेंबर खराब झाल्याची चौकशी केली जाणार नाही.- ओमप्रकाश दिवटे, अतिरिक्त आयुक्त, पुणे महापालिका.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.