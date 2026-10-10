पुणे

Pune News : पुण्यात एक नोव्हेंबर रोजी एकता दौड; ४० हजार नागरिक होणार सहभागी

पुण्यात १ नोव्हेंबर रोजी ‘पुणे रन फॉर युनिटी २०२६’ अर्थात राष्ट्रीय एकता दौडचे आयोजन करण्यात आले आहे.
pune run for unity 2026

pune run for unity 2026

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे - सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या जयंतीनिमित्त राष्ट्रीय एकात्मता, शारीरिक तंदुरुस्ती आणि व्यसनमुक्तीचा संदेश देण्यासाठी पुण्यात १ नोव्हेंबर रोजी ‘पुणे रन फॉर युनिटी २०२६’ अर्थात राष्ट्रीय एकता दौडचे आयोजन करण्यात आले आहे. यंदाच्या वर्षी ४० हजारांहून अधिक नागरिक सहभागी होतील, अशी माहिती केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक व सहकार राज्यमंत्री, दौडचे मुख्य संयोजक मुरलीधर मोहोळ यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.

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Murlidhar Mohol
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