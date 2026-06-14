पुणे

Illegal Pistol Seized: इंदापूरमध्ये अवैध गावठी पिस्तूलासह युवक अटक; स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेची धडक कारवाई

इंदापूरमध्ये अवैध गावठी पिस्तूलासह युवक अटकेत; स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेची धडाकेबाज कारवाई, जिवंत काडतुसे व मॅगझीनसह 26 हजारांचा मुद्देमाल जप्त
Intelligence-Led Counter-Weapons Drive: LCB Intercepts Armed Suspect in Indapur Precinct

Intelligence-Led Counter-Weapons Drive: LCB Intercepts Armed Suspect in Indapur Precinct

Sakal

संतोष आटोळे
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इंदापूर : पुणे ग्रामीण पोलिसांच्या स्थानिक गुन्हे अन्वेषण शाखेने इंदापूर तालुक्यात अवैध शस्त्र बाळगणाऱ्या एका युवकावर कारवाई करत त्याच्याकडून गावठी पिस्तूल व जिवंत काडतुसे जप्त केली आहेत. या कारवाई रोहन उर्फ सोन्या महेंद्र चव्हाण असे ताब्यात घेतलेल्या आरोपीचे नाव आहे.

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