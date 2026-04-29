Shirur Traffic Drive: काळ्या काचा व फॅन्सी नंबरप्लेटला शिरूर पोलिसांचा चाप; दिवसभरात २९ वाहनांवर दंडात्मक कारवाई

शिरूर : शहरातील वाहतूकीला शिस्त लावण्यासाठी शिरूर पोलिसांनी मोहिम उघडली असून, मनमानेल तेथे आडवी - तिडवी वाहने उभी करणारांविरूद्ध कारवाईचा बडगा उगारला आहे. फॅन्सी नंबरप्लेट असलेल्या आणि काचांना काळी फिल्म लावलेल्या मोटारींवरही दंडात्मक कारवाई सुरू केली असून, आज दिवसभरात २९ मोटारींवर कारवाई करून तब्बल ४५ हजार रूपयांचा दंड वसूल करण्यात आला..शहरात गेल्या काही दिवसांपासून विनाक्रमांकांच्या; तसेच फॅन्सी नंबरप्लेट लावलेल्या आणि काचांना डार्क काळी फिल्म लावलेल्या आलिशान मोटारींची संख्या वाढली असून, काळ्या काचांच्या मोटारींतून गैरधंदे चालत असल्याच्या तक्रारीही आल्या होत्या. त्या पार्श्वभूमीवर जिल्हा पोलिस अधीक्षक संदीपसिंह गिल यांनी काही दिवसांपूर्वी रात्री अचानक शिरूर पोलिस ठाण्याला भेट देऊन गैरधंदे, अंमली पदार्थविरोधी मोहिम तीव्र करण्याच्या सूचना देतानाच काळ्या काचा केलेल्या, फॅन्सी नंबरप्लेट असलेल्या मोटारींवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले होते..वाहतूकीला शिस्त लावण्यासाठी शिरूर पोलिसांनी गेल्या काही दिवसांपासून मोहिम उघडली असून, पोलिस निरीक्षक संदेश केंजळे व उपनिरीक्षक शुभम चव्हाण यांच्या मार्गदर्शनाखाली वाहतूक विभागातील राजेंद्र वाघमोडे, वीरेंद्र सुंबे व सचिन गोरे या कर्मचाऱ्यांनी शहर व परीसरात छापासत्र सुरू केले. शिरूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत आज दिवसभरात २९ वाहनांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात आली असून, या कारवाईअंतर्गत तब्बल ४५ हजार रूपयांचा दंड वसूल केला असल्याची माहिती केंजळे यांनी दिली. फॅन्सी नंबरप्लेट किंवा काळ्या काचा केलेल्या मोटारी थेट पोलिस ठाण्याच्या आवारात आणून संबंधित चालक किंवा मोटारमालकाला त्याच्या हाताने काळ्या काचा काढायला लावल्या असल्याचेही त्यांनी सांगितले. .वाहतूक नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या वाहनांविरोधात यापुढील काळातही कठोर कारवाईचे सत्र चालूच राहिल, असा इशारा त्यांनी दिला. नागरीकांनी, वाहनचालकांनी वाहतूकीच्या नियमांचे पालन करून सुरक्षित व शिस्तबद्ध वाहतूकीस सहकार्य करावे, असे आवाहनही त्यांनी केले.