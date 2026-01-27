Pune Crime : श्रीरामपूर येथील जप्त मुद्देमालातून अमली पदार्थ चोरीला; पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांची माहिती

पुणे : शिरूर शहरातील एका गॅरेज चालकाच्या माध्यमातून उघडकीस आलेल्या अमली पदार्थांच्या साखळीचे धागेदोरे थेट अहिल्यानगर जिल्ह्यापर्यंत पोहोचले आहे. स्थानिक गुन्हे शाखा व शिरूर पोलिस ठाणे, पुणे ग्रामीण यांनी मोठी कारवाई करत एकूण पाच आरोपींना ताब्यात घेतले आहे..या कारवाईत तब्बल १० किलो ७०७ ग्रॅम वजनाचा अमली पदार्थ तसेच गुन्ह्यात वापरलेली दोन दुचाकी व एक चारचाकी वाहन हस्तगत करण्यात आले आहे. जप्त केलेले अमली पदार्थ हे आरोपींनी श्रीरामपूर येथील मे २००५ मध्ये जप्त करण्यात आलेल्या गुन्ह्यातील अल्प्राझोलम हे अमली पदार्थ अहिल्यानगर येथील पोलिस मुद्देमालातून चोरी केल्याचे निष्पन्न झाले असल्याची माहिती पुणे ग्रामीणचे पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांनी दिली आहे.\r.१७ जानेवारीला स्थानिक गुन्हे शाखेचे पथक शिरूर पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत गस्त घालत असताना गोपनीय बातमीदारामार्फत माहिती मिळाली की, शिरूर शहरातील गॅरेज चालक शादाब रियाज शेख हा अमली पदार्थ विक्रीसाठी येणार आहे. त्यानुसार १८ जानेवारीला मध्यरात्री बाबुरावनगर परिसरात सापळा रचून छापा टाकण्यात आला. या कारवाईत आरोपी शादाब रियाज शेख (वय ४१) यास ताब्यात घेण्यात आले. त्याच्याकडून एक किलो ५२ ग्रॅम वजनाचा अमली पदार्थ व दुचाकी जप्त करण्यात आली. .Drugs : अमली पदार्थांची वाढली नशा! पुणे शहरात पाच वर्षांत ड्रग्ज प्रकरणांत सातत्याने वाढ.या प्रकरणी शिरूर पोलिस ठाण्यात एनडीपीएस कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला. तपासात शादाब शेख याने हा अमली पदार्थ ज्ञानदेव ऊर्फ माऊली शिंदे, ऋषीकेश चित्तर व महेश गायकवाड (सर्व रा. अहिल्यानगर जिल्हा) यांच्याकडून घेतल्याचे निष्पन्न झाले. त्यानंतर या तिघांना अटक करून त्यांच्याकडून आणखी नऊ किलो ६५५ ग्रॅम अमली पदार्थ जप्त करण्यात आला..पोलिसाने केली मुद्देमाल कक्षातील अमली पदार्थाची विक्री ः पुढील तपासात धक्कादायक माहिती समोर आली असून, हा मोठ्या प्रमाणातील अमली पदार्थ आरोपी ऋषीकेश चित्तर यास श्यामसुंदर विश्वनाथ गुजर (वय ३९) याने पुरविल्याचे उघड झाले. विशेष म्हणजे आरोपी श्यामसुंदर गुजर हा अहिल्यानगर जिल्हा पोलिस दलात पोलिस हवालदार पदावर कार्यरत असून, त्याने मुद्देमाल कक्षातील अमली पदार्थाचीच विक्री केल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.