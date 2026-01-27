पुणे

Pune Crime : श्रीरामपूर येथील जप्त मुद्देमालातून अमली पदार्थ चोरीला; पोलिस अधीक्षक संदीपसिंग गिल यांची माहिती

Pune Shrirur drug bust case : पुणे ग्रामीण पोलिसांनी शिरूरमध्ये अमली पदार्थांची मोठी साखळी उघडकीस आणत पाच आरोपींना अटक केली. १० किलोहून अधिक अमली पदार्थ जप्त झाले असून, अहिल्यानगरमधील पोलिस हवालदाराचा सहभाग उघड झाल्याने खळबळ उडाली आहे.
Pune Shrirur drug bust case

Pune Shrirur drug bust case

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : शिरूर शहरातील एका गॅरेज चालकाच्या माध्यमातून उघडकीस आलेल्या अमली पदार्थांच्या साखळीचे धागेदोरे थेट अहिल्यानगर जिल्ह्यापर्यंत पोहोचले आहे. स्थानिक गुन्हे शाखा व शिरूर पोलिस ठाणे, पुणे ग्रामीण यांनी मोठी कारवाई करत एकूण पाच आरोपींना ताब्यात घेतले आहे.

pune
crime
Drugs
Drug

