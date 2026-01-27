पुणे

Pune Crime : सोरतापवाडीत महिला सरपंचाच्या सुनेने संपवलं जीवन; पती आणि सासू अटकेत

Pune dowry harassment suicide case : पुणे जिल्ह्यातील सोरतापवाडी येथे हुंड्यासाठी होणाऱ्या मानसिक व शारीरिक छळामुळे महिला सरपंचाच्या सुनेने आत्महत्या केल्याची धक्कादायक घटना उघड झाली आहे. या प्रकरणी पती व सासू अटकेत असून चौघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
सकाळ वृत्तसेवा
पुणे : पुणे- सोलापूर महामार्गावर असलेल्या सोरतापवाडी गावच्या महिला सरपंचाच्या सुनेने हुंड्यासाठी होणाऱ्या छळामुळे शनिवारी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी सरपंच महिलेसह चौघांवर उरुळी कांचन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर सरपंच असलेल्या तिच्या सासूला आणि पतीला पोलिसांनी अटक केली आहे.

