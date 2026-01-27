Pune Crime : सोरतापवाडीत महिला सरपंचाच्या सुनेने संपवलं जीवन; पती आणि सासू अटकेत

पुणे : पुणे- सोलापूर महामार्गावर असलेल्या सोरतापवाडी गावच्या महिला सरपंचाच्या सुनेने हुंड्यासाठी होणाऱ्या छळामुळे शनिवारी गळफास घेऊन आत्महत्या केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. या प्रकरणी सरपंच महिलेसह चौघांवर उरुळी कांचन पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तर सरपंच असलेल्या तिच्या सासूला आणि पतीला पोलिसांनी अटक केली आहे. .दीप्ती रोहन चारधरी (वय ३०,रा. कड वस्ती, सोरतापवाडी, ता. हवेली) असे आत्महत्या केलेल्या महिलेचे नाव आहे. याबाबत दीप्तीची आई हेमलता बाळासाहेब मगर (रा. सोरतापवाडी) यांनी ऊरळीकांचन पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार दिप्तीचा पती रोहन कारभारी चौधरी (वय ३१), सासू सुनीता कारभारी चौधरी (वय ५८, दोघे रा. सोरतापवाडी, ता. हवेली) यांना अटक करण्यात आली आहे. तर सासरे कारभारी चौधरी व दीर रोहित चौधरी पसार झाले असून पुणे ग्रामीण पोलिस आणि उरुळी कांचन पोलिस यांचे दोन स्वतंत्र पथक आरोपींच्या मागावर आहेत..दीप्ती व रोहन यांचा विवाह चार वर्षांपूर्वी झाला होता. दीप्ती संगणक अभियंता होती. तिचा पती रोहनचा आयात निर्यात व्यवसाय आहे. या व्यवसायासाठी रोहन आणि त्याची आई सुनीता तिला माहेराहून पैसे आणण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर दीप्तीच्या माहेरच्या मंडळींनी त्यांना अनेकदा पैसेही दिले, तसेच विवाहात ५० तोळे सोन्यासह अन्य वस्तू दिल्या होत्या. विवाहानंतर मुलगी झाल्याने पती रोहन आणि सासू सुनीता निराश झाले. त्यानंतरही तिला गर्भधारणा झाल्यानंतर त्यांनी बेकायदा गर्भलिंगनिदान केले. .Kolhapur : जिथं काम करायची तिथंच लाखोंच्या दागिन्यावर मोलकरणीचा डल्ला, चोरीनंतर प्रियकराला...; असा झाला सीसीटीव्हीतून उलगडा.त्यामध्ये होणारे मूल मुलगी असल्याचे समजल्यानंतर त्यांनी दीप्तीला गर्भपात करण्यास भाग पाडले. पती आणि सासू गेल्या काही दिवसापासून तिला माहेराहून पैसे आणण्यासाठी तगादा लावत होते. आरोपी तिचा शारीरिक आणि मानसिक छळ करत होते. चौधरी कुटुंबीयांशी तिची शनिवारी (ता.२४) पुन्हा भांडणे झाली. त्यानंतर तिने तीन वर्षांच्या मुलीसमोर राहत्या घरात गळफास घेऊन आत्महत्या केली, असे दीप्तीची आई हेमलता मगर यांनी दिलेल्या फिर्यादीत नमूद आहे. सहायक पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर बाजीगरे या गुन्ह्याचा तपास करत आहेत..दोघांना ३१ जानेवारीपर्यंत पोलिस कोठडी दोघांना बुधवारी शिवाजीनगर न्यायालयात हजर करण्यात आले. पोलिसांनी आरोपींना पोलिस कोठडी देण्याची विनंती केली. न्यायालयाने दोघांना पाच दिवस पोलिस कोठडीत ठेवण्याचा आदेश दिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.