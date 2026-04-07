पुणे

Narayangaon Police News: नारायणगाव पोलिसांची मोठी कामगिरी : १३.९६ लाखांचे ६३ हरवलेले मोबाईल शोधून मूळ मालकांना परत

नारायणगाव पोलिसांनी तांत्रिक विश्लेषणाच्या मदतीने १३ लाख ९६ हजार रुपयांचे ६३ हरवलेले मोबाईल शोधून मूळ मालकांच्या ताब्यात सुपूर्द; नागरिकांचा पोलिसांवर विश्वास अधिक बळकट
Return to Owners: Assistant Police Inspector Pravin Sampange Hands Over Recovered Mobiles to Grateful Citizens

रवींद्र पाटे
नारायणगाव: मागील वर्षभरात नारायणगाव पोलीस स्टेशनच्या हद्दीमधून नागरिकांकडून गहाळ झालेले 13 लाख 96 हजार रुपये किमतीच्या 63 मोबाईलचा तपास करून हस्तगत केले. हे मोबाईल मूळ मालकांना देण्यात आले आहेत. अशी माहिती नारायणगाव पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक प्रवीण संपांगे यांनी दिली.

