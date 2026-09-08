Pune Crime: ऑटोरिक्षातून ज्येष्ठ नागरिकांना लुटणारी आंतरजिल्हा टोळी गजाआड; १५ लाखांचे सोन्याचे दागिने जप्त

पुणे : ऑटोरिक्षामधून प्रवास करणाऱ्या ज्येष्ठ नागरिकांना गाठून हातचलाखीने त्यांचे सोन्याचे दागिने लांबवणाऱ्या एका आंतरजिल्हा सराईत टोळीला समर्थ पोलिसांनी अटक केली. या कारवाईत पोलिसांनी तिघांना अटक केली असून, त्यांच्या ताब्यातून १५ लाख रुपये किमतीचे १० तोळे सोन्याचे दागिने जप्त करण्यात आले आहेत. आरोपींनी पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड शहरात अशाच प्रकारे अनेक चोऱ्या केल्याचे तपासात समोर आले आहे..शाकीर जाकीर तेली (वय २९, रा. संतोषनगर, कात्रज, पुणे), मोहसीन खान नूर खान (वय ३१, रा. एमएनपी कर्मचारी क्वार्टर, गेंदालाल मिल, जळगाव) आणि इस्माईल ऊर्फ राजू शब्बीर शेख (वय ५०, रा. एकता हॉलमागे, जळगाव) अशी अटक केलेल्यांची नावे आहेत. या गुन्ह्यातील त्यांचा साथीदार गणेश ऊर्फ मेमरी (रा. जळगाव) याचा शोध सुरू आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, १४ जून रोजी सकाळी एक ज्येष्ठ महिला पॉवर हाउस चौक ते भवानी पेठ दरम्यान ऑटोरिक्षामधून प्रवास करत होत्या. त्या वेळी रिक्षातील चार सहप्रवाशांनी संगनमत करून हातचलाखीने त्यांच्या गळ्यातील २५ ग्रॅम वजनाची सोनसाखळी चोरून नेली होती. या प्रकरणी समर्थ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता..तपासादरम्यान, जळगाव येथील सराईत गुन्हेगार पुण्यात येऊन प्रवासादरम्यान ज्येष्ठ नागरिकांचे दागिने चोरत आहेत, अशी माहिती समर्थ पोलिसांच्या पथकाला मिळाली. या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी सापळा रचून शाकीर तेली याला कात्रज भागातून ताब्यात घेतले. त्याच्याकडे चौकशी केली असता त्याने जळगावच्या साथीदारांची नावे उघड केली. दरम्यान, दोन सप्टेंबर रोजी त्याचे साथीदार मोहसीन खान आणि इस्माईल शेख हे पुन्हा चोरीच्या उद्देशाने मालधक्का चौक परिसरात आले असता पथकाने शिताफीने त्यांना बेड्या ठोकल्या. आरोपींची कसून चौकशी केली असता त्यांनी पुणे शहरातील सिंहगड रस्ता, काळेपडळ, वानवडी, बंडगार्डन आणि पिंपरी-चिंचवड परिसरात अशा प्रकारे चोऱ्या केल्याचे निष्पन्न झाले..पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार, पोलिस सहआयुक्त संजय दराडे, अतिरिक्त आयुक्त राजेश बनसोडे, पोलिस उपआयुक्त (परिमंडळ-१) कृषीकेश रावले, सहाय्यक आयुक्त सचिन हिरे, वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक जयंत राजूरकर, पोलिस निरीक्षक (गुन्हे) चेतन मोरे यांच्या सूचनेनुसार सहाय्यक निरीक्षक संदीप पाटील, पोलिस हवालदार रोहिदास वाघेरे, इम्रान शेख, शिवा कांबळे, अमोल गावडे, पोलिस अंमलदार अविनाश दरवडे यांच्या पथकाने केली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.