Pune Traffic Alert : संकष्टी चतुर्थीला दगडूशेठ गणपती दर्शनाला जाताय? उद्या सकाळी 7 पासून पुण्याच्या मध्यवर्ती भागात वाहतुकीत मोठे बदल; पाहा पर्यायी मार्ग

पुणे : संकष्टी चतुर्थीनिमित्त शुक्रवारी (ता. ३) श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपती मंदिरात दर्शनासाठी भाविकांची मोठी गर्दी होण्याची शक्यता (Dagdusheth Ganpati temple traffic update) आहे. या पार्श्वभूमीवर, शहरातील मध्यवर्ती भागातील छत्रपती शिवाजी महाराज रस्ता, लक्ष्मी रस्ता आणि परिसरातील रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी टाळण्यासाठी वाहतूक व्यवस्थेत बदल करण्यात आला आहे. .अत्यावश्यक सेवेतील वाहने वगळता इतर सर्व चारचाकी, जड वाहने आणि पीएमपी बसेससाठी सकाळी सात वाजल्यापासून गर्दी संपेपर्यंत हे बदल लागू राहतील. वाहनचालकांनी पर्यायी मार्गांचा वापर करावा आणि पोलिस प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन वाहतूक शाखेचे पोलिस उपायुक्त डॉ. संदीप भाजीभाकरे यांनी केले आहे..Pune Dam Water Level : पुणेकरांसाठी दिलासादायक बातमी! खडकवासला धरणसाखळीत पावसाचा जोर; टेमघर, पानशेत, वरसगाव धरणांची ताजी स्थिती काय?.असे असतील वाहतुकीतील बदल :पूरम चौकातून बाजीराव रस्त्याने शिवाजीनगरकडे जाणाऱ्या वाहनचालकांनी पूरम चौकातून टिळक रस्ता, अलका टॉकीज चौक आणि पुढे एफ. सी. रस्त्याने इच्छित स्थळी जावे. छत्रपती शिवाजी महाराज रस्त्यावरून स्वारगेटला जाण्यासाठी स. गो. बर्वे चौकातून जंगली महाराज रस्त्याने खंडोजीबाबा चौक, लोकमान्य टिळक चौकातून टिळक रस्त्याने पुढे जावे..Kolhapur ACB Trap : शाहूवाडीत PWD च्या शाखा अभियंत्याला 38 हजारांची लाच घेताना रंगेहात अटक; 'या' कामाच्या बिलासाठी मागितली होती रक्कम.अप्पा बळवंत चौकातून बुधवार चौकाकडे येणारी वाहतूक पूर्णपणे बंद करण्यात येणार आहे. ती बाजीराव रस्त्याने सरळ सोडली जाईल. स. गो. बर्वे चौकातून महापालिका भवनकडे जाणाऱ्या पीएमपी बसेस सरळ जंगली महाराज रस्त्याने झाशी राणी चौक येथून डावीकडे वळून पुढे जातील..तसेच गणेश रस्त्यावरून देवजीबाबा आणि जिजामाता चौकाकडे जाणारी वाहतूक नरपतगीर चौक, अपोलो टॉकीज, दारूवाला पूल आणि दूधभट्टी मार्ग इच्छित स्थळी वळवण्यात आली आहे. मनपा भवन येथून छत्रपती शिवाजी महाराज रस्त्याने जिजामाता चौकातून गणेश रस्त्याने दारूवाला पुलाकडे जाणारी वाहतूक गाडगीळ पुतळा येथून डाव्या बाजूने कुंभारवेस आणि पवळे चौकमार्गे जाईल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.