पुणे

SARTHI Student Protest : 'संशोधन कशावर करायचे? भाड्याचे पैसे नाहीत!' 'सारथी'च्या प्रशासनावर संशोधक विद्यार्थ्यांचा संताप

SARTHI Research Scholars Protest Against Delayed Fellowship : 'सारथी' संस्थेकडून संशोधन अधिछात्रवृत्तीची थकबाकी (जानेवारी ते जून २०२५ पर्यंतची) व घरभाडे-प्रवास खर्च त्वरित जमा होत नसल्यामुळे संशोधक विद्यार्थ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करत निधी त्वरित वितरित न केल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
SARTHI Student Protest

SARTHI Student Protest

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : संशोधन सुरू ठेवा, असं सांगतात; पण घरभाडे आणि प्रवासाचा खर्च कुठून भागवायचा, असा प्रश्न आता छत्रपती शाहू महाराज संशोधन, प्रशिक्षण आणि मानव विकास संस्थे(सारथी)अंतर्गत संशोधन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांनी उपस्थित केला आहे. संशोधनासाठी निवड होऊन तीन-चार वर्षे उलटून गेली, तरी घरभाडे, इतर खर्च आणि जानेवारी ते जून २०२५ या कालावधीतील अधिछात्रवृत्ती विद्यार्थ्यांच्या खात्यांत अद्याप जमा झालेली नाही. संस्थेकडे निधी उपलब्ध असूनही जाणीवपूर्वक दिरंगाई केली जात आहे, असा आरोप करत विद्यार्थ्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे.

Loading content, please wait...
pune
education
student
sarthi

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com