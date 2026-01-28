धांगवडी येथे ज्येष्ठाचे दागिने लंपास
नसरापूर, ता. २८ ः पुणे- सातारा महामार्गावर धांगवडी (ता. भोर) गावच्या हद्दीत सेवा रस्त्यावर चाललेल्या ज्येष्ठ नागरिकाचे दागिने लंपास केले. तुमच्याकडील दागिने रुमालात बांधून ठेवा असे सांगून रुमालात बांधून देण्याचा बहाणा करत सोन्याची चेन व अंगठी हातचलाखीने गायब करुन पळ काढला. याबाबत दोघा अनोळखी व्यक्तींवर गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
दत्तात्रय रघुनाथ झेंडे (वय ६७ रा, धांगवडी ता. भोर) यांची या घटनेत फसवणूक झाली आहे. मंगळवारी (ता. २७) दुपारी एकच्या सुमारास दत्तात्रय झेंडे महामार्गाच्या सेवा रस्त्यावरून पायी जात असताना तेथे एक मोटारसायकलस्वार आला. शिंदेचे बांधकाम चालू आहे, तिथे एक घटना घडली असून मी चौकशी करत आहे, पुढे तपासणी चालू आहे असे म्हणून तिथे उभ्या असलेल्या एका व्यक्तिलाजवळ बोलावून त्यास त्याच्याकडे असलेल्या सोन्याच्या अंगठ्या रुमालात बांधून ठेवण्यास सांगितले. नंतर झेंडे यांना देखिल तुमच्याकडील दागिने काढा असे सांगितले झेंडे यांनी गळ्यातील दिड तोळा वजनाची चेन व हातातील अर्धा तोळा वजनाची अंगठी असे मिळून 1 लाख 80 हजाराचे दोन सोन्याचे दागिने काढले. अनोळखी व्यक्तीने ते दागिने रुमालात बाधून देण्याचा बहाणा करत हातचलाखीने सोन्याची चेन व अंगठी रुमालात न बांधता गायब केली. झेंडे यांनी रुमालात पाहिले असता सोन्याचे दागिने गायब असल्याचे समजल्यावर त्या दोघा अनोळखी व्यक्तींनी फसवणूक केल्याचे त्यांच्या लक्षात आले.
याबाबत झेंडे यांनी राजगड पोलिस ठाण्यात दोघा अनोळखी व्यक्तींविरोधात तक्रार दाखल केली असून पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. पुढील तपास पोलिस हवालदार राहुल कोल्हे करत आहेत.
