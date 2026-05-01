Pune Satara Highway Traffic: सलग सुट्ट्यांचा फटका: पुणे-सातारा महामार्गावर नसरापूर-कापुरहोळदरम्यान सहा किमीपर्यंत भीषण वाहतूक कोंडी

नसरापूर : महाराष्ट्र दिन त्याला लागून आलेला शनिवार व रविवार या तीन सलग सुट्टयांमुळे शुक्रवार ता.1 रोजी नागरीक मोठ्या प्रमाणात बाहेर पडल्याने पुणे सातारा महामार्गावर वाहनांची मोठी गर्दी होऊन कात्रज नविन बोगद्यापासून शिवापुर टोलनाका, तेथुन पुढे नसरापूर ते कापुरहोळ ता.भोर या हद्दीत मोठ्या प्रमाणात वाहतुक कोंडी झाली..पुणे सातरा महामार्गावर आज शुक्रवार ता.1 रोजी पहाटे पासुनच पुण्या पासुन सातारा दिशेने जाणारया लेनवर वाहनांची मोठी गर्दी पहावयास मिळाली सकाळ नतंर अवजड वाहने रस्त्यावर आल्या नंतर या वाहतुक गर्दी मध्ये अधिकच भर पडली कापुरहोळ हरिश्चंद्री येथे होत असलेल्या उड्डाणपुलाच्या कामामुळे मुख्य रस्त्यवरील वाहतुक सेवा रस्त्यावर वळवलेली आहे पुणे बाजुकडुन मोठ्या संख्यने आलेली वाहने या सेवा रस्त्यावरील अरुंद लेनवर आल्यावर फक्त दोन लाईन मध्येच वाहने जात असल्याने वाहतुक संथ होऊन वाहनांची लांबलचक रांग लागली या मध्ये सतत वाहनांची भर पडत असल्याने ही संथ वाहतुकीची कोंडी कापुरव्होळ पासुन पुणे बाजुकडे नसरापुर पर्यंत सुमारे सहा किलो मिटर पर्यंत पोहचली सकाळ पासुन झालेली ही अवस्था सायंकाळ पर्यंत होती..प्रचंड उकाडा,संथ वाहतुक या मध्ये फक्त सहा किलोमिटर साठी तीन ते साडेतीन तास वाहनांना ताटकळत थांबावे लागत होते या मुळे प्रवाशी मोठ्या प्रमाणात त्रस्त झाले होते पुणे सातारा महामार्गाचे काम कधी पुर्ण होणार हाच प्रश्न यावेळी प्रवाशांना पडत होता प्रत्येक वर्षी एक उड्डाणपुलाचे काम चालुच आहे त्यामुळे वाहतुक कोंडी ही ठरलेलीच आहे अशी संतप्त प्रतिक्रीया काही प्रवाशी व्यक्त करत होते..महामार्ग वाहतुक पोलिस या सर्व परिस्थितीत मार्ग काढण्याचा प्रयत्न करत होते उलट्या बाजुने येणारी वाहने थांबवणे,सेवा रस्त्यावर वाहने गेल्यावर तेथील कोंडी दुर करणे कोणतेही वाहन मध्येच बंद पडु न देणे,किरकोळ अपघात झाला तरी वाहने तातडीने बाजुला घेणे अशी कामे वाहतुक पोलिस दिवसभर करत होते..सुट्टया सुरु झाल्याने बाहेर पडलेली ही वाहने सुट्ट्या संपल्यावर रविवारी पुन्हा पुणे मुंबईकडे येणार आहेत म्हणजे येत्या रविवार ता.3 रोजी या महामार्गावर पुणे कडे जाणारया लेनवर अशाच प्रकारे वाहतुक कोंडी होण्याची शक्यता असुन रविवारी पुणे कडे जाणारया वाहनचालकांनी रविवारी लवकर जाण्याचा किंवा इतर पर्यायी मार्गाचा वापर करावा असे अवाहन महामार्ग वाहतुक पोलिसांनी केले आहे..