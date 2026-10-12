तेजल लिगाडे, फरहान शेख ठरले वेगवान धावपटू
शालेय मैदानी स्पर्धा
पुणे, ता. १२ ः शिक्षण विभाग (पुणे मनपा) आणि जिल्हा क्रीडा परिषद पुणे यांच्यातर्फे आयोजित शालेय मैदानी स्पर्धेत चौदा वर्षांखालील मुलींमध्ये आर्यन वर्ल्ड स्कूलच्या तेजल लिगाडेने, तर सतरा वर्षांखालील मुलांच्या गटात एरिन नगरवाला स्कूलच्या फरहान शेखने शंभर मीटर धावण्याची शर्यत जिंकून ‘वेगवान धावपटू’चा मान मिळविला.
म्हाळुंगे-बालेवाडी येथील श्री शिवछत्रपती क्रीडानगरीत सुरू असलेल्या या स्पर्धेत चौदा वर्षांखालील मुलींमध्ये आर्यन वर्ल्ड स्कूलच्या तेजल लिगाडेने शंभर मीटर धावण्याची शर्यत १३.४ सेकंद वेळेत नोंदवून जिंकताना ‘वेगवान धावपटू’चा मान मिळविला. अभिनव स्कूलच्या बतुल रेतीवालाने दुसरा, तर आर्मी पब्लिक स्कूलच्या ओवी काळेने तिसरा क्रमांक मिळवला.
सतरा वर्षांखालील मुलांच्या गटात ‘वेगवान धावपटू’ ठरलेल्या एरिन नगरवाला स्कूलच्या फरहान अब्दुल फरहान शेखने शंभर मीटर धावण्याची शर्यत १२.२ सेकंद वेळेत नोंदवली. अभिनव स्कूलच्या अवधूत देशमुखने दुसरा, तर महाराष्ट्र विद्यालयाच्या स्वयम गोळेने तिसरा क्रमांक पटकाविला.
सतरा वर्षांखालील मुलींच्या गटात गोळाफेकमध्ये सेंट व्हिन्सेंट स्कूलच्या संजना चैनानीने (१३ मीटर) बाजी मारली. ‘माउंट कार्मेल’च्या जयनी पाटीलने दुसरा, तर विभुती मावळेने तिसरा क्रमांक मिळवला.
सतरा वर्षांखालील मुलांच्या गटात ३००० मीटर धावणे शर्यत (११ मिनिट ३२.३६९ सेकंद) सेवासदन स्कूलच्या महंमद अमन निजामुद्दीन शेखने जिंकली. लॉयला स्कूलच्या अंश शृंगारेने दुसरा तर प्रॉडिजी स्कूलच्या प्रतीक आव्हाळेने तिसरा क्रमांक मिळविला.
पंधराशे मीटर धावण्याच्या शर्यतीत बीएमसीसीच्या नील सुतारने (४ मिनिट ५०.८ सेकंद) बाजी मारली. बाल शिक्षण मंदिर स्कूलच्या आदित्य तोंडेने दुसरा, तर विखे पाटील स्कूलच्या अर्थ संकलेचाने तिसरा क्रमांक मिळविला.
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