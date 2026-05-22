Pune School Update: पुणे जिल्ह्यातील शाळा कधी सुरू होणार? मोठी माहिती समोर, माध्यमिक शिक्षण विभागाचे वेळापत्रक जाहीर

पुणे : नव्या शैक्षणिक वर्षाची तयारी पूर्ण झाली असून पुणे जिल्ह्यातील सर्व माध्यमिक शाळा १५ जून रोजी सुरू होणार आहेत. माध्यमिक शिक्षण विभागाने याबाबतचे वेळापत्रक जाहीर केले आहे..नव्या वर्षाची सुरुवात आणि पहिले सत्रशिक्षण विभागाने काढलेल्या परिपत्रकानुसार, १५ जून २०२६ पासून नव्या शैक्षणिक सत्राला सुरुवात होईल. शाळा नियमित चालू राहून पहिले सत्र ३१ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत सुरू राहणार आहे. या कालावधीत नियमित वर्ग, परीक्षा आणि इतर शैक्षणिक उपक्रम घेण्यात येणार आहेत.दिवाळी सुट्टीची घोषणापहिल्या सत्रानंतर विद्यार्थ्यांना दिवाळीची सुट्टी मिळणार आहे. २ नोव्हेंबर ते १४ नोव्हेंबर २०२६ या कालावधीत ही सुट्टी असेल..दुसरे सत्र आणि उन्हाळी सुट्टीदुसरे सत्र १५ नोव्हेंबर २०२६ रोजी सुरू होईल आणि ते १ मे २०२७ पर्यंत चालणार आहे. या सत्रातही नियमित शैक्षणिक कामकाज सुरू राहील. दुसऱ्या सत्रानंतर उन्हाळी सुट्टीची घोषणा करण्यात आली आहे. ३ मे २०२७ ते १४ जून २०२७ या कालावधीत उन्हाळी सुट्टी असेल..शिक्षण विभागाचे परिपत्रकपुण्यातील माध्यमिक शिक्षण विभागाने मान्यता प्राप्त सर्व माध्यमिक शाळांना हे वेळापत्रक पाठवले आहे. या परिपत्रकात शाळांना वेळापत्रकाचे काटेकोर पालन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. शाळा व्यवस्थापन, शिक्षक आणि पालकांनी यानुसार नियोजन करावे, असे आवाहन विभागाने केले आहे..या वेळापत्रकामुळे शाळा, विद्यार्थी आणि पालकांना आगामी वर्षाचे नियोजन करण्यास मदत होणार आहे. नियमित शैक्षणिक सत्र, योग्य कालावधीची सुट्ट्या आणि शैक्षणिक वर्षाचे संतुलित नियोजन यामुळे विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.पुणे जिल्ह्यातील शाळा यापूर्वीपेक्षा अधिक नियोजित पद्धतीने चालतील, असे या परिपत्रकामुळे स्पष्ट झाले आहे. विद्यार्थी, शिक्षक आणि पालकांनी या नव्या शैक्षणिक वर्षाची तयारी सुरू करावी, असे आवाहन शिक्षण विभागाने केले आहे.