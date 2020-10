पुणे - शहरातून हावडा दुरांतो, हजरत निजामुद्दीन दुरांतो आणि हजरत निजामुद्दीन एक्‍स्प्रेस या गाड्या 16 ऑक्‍टोबरपासून सुरू करण्याचा निर्णय मध्य रेल्वेच्या पुणे विभागाने घेतला आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप पुणे- हावडा दुरांतो (क्र.02221) 17 ऑक्‍टोबरपासून पुण्यातून दर सोमवार आणि शनिवारी सुटेल तर, हावड्यावरून ही गाडी (क्र. 02222) 15 ऑक्‍टोबरपासून दर गुरुवारी आणि शनिवारी सुटेल. पुणे-हजरत निजामुद्दीन वातानुकूलित एक्‍स्प्रेस (क्र. 2493) 18 ऑक्‍टोबरपासून दर रविवारी सुटेल तर, ही गाडी (क्र. 02494) हजरत निजामुद्दीनवरून 16 ऑक्‍टोबरपासून दर शुक्रवारी पुण्याकडे धावेल. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा पुणे-हजरत निजामुद्दीन दुरांतो ही गाडी (क्र. 02263) पुण्यावरून 16 ऑक्‍टोबरपासून दर मंगळवारी आणि शुक्रवारी सुटेल. तर, हजरत निजामुद्दीवरून ही गाडी (क्र. 02264) 15 ऑक्‍टोबरपासून दर सोमवार, गुरुवार आणि शनिवारी सुटेल. कन्फर्म तिकीट असलेल्या प्रवाशांनाच या गाडीतून प्रवास करता येईल, असे मध्य रेल्वेच्या पुणे विभागाचे जनसंपर्क अधिकारी मनोज झंवर यांनी स्पष्ट केले आहे. जगभरातील बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा पुणे-लोणावळा लोकल आजपासून

पुण्यावरून लोणावळ्यासाठी लोकल सकाळी 8 वाजून 5 मिनिटांनी सुटेल तर सायंकाळी 6 वाजून 2 मिनिटांनी दुसरी लोकल सुटेल. लोणावळ्यावरून पुण्यासाठी सकाळी 8 वाजून 20 मिनिटांनी आणि सायंकाळी 5 वाजून 30 मिनिटांनी सुटेल. पुणे- लोणावळा मार्गावरील सर्व स्थानकांवर ही लोकल थांबेल. त्यामधून फक्त अत्यावश्‍यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांनाच प्रवेश करता येईल. त्यासाठीचे पास पुणे पोलिसांकडून वितरित होणार आहे. या बाबत सर्व शासकीय विभागांशी संपर्क साधून त्यांना माहिती देण्यात आली आहे, असे रेल्वे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

