पुणे

ज्येष्ठ नागरिकाची साडेचार लाखांची फसवणूक

ज्येष्ठ नागरिकाची साडेचार लाखांची फसवणूक
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पुणे, ता. ८ : मतदारयादी दुरुस्ती अर्जात (एसआयआर फाॅर्म) चूक झाल्याची बतावणी करून सायबर चोरट्यांनी एका ज्येष्ठ नागरिकाची चार लाख ४३ हजार रुपयांची फसवणूक केल्याची घटना उघडकीस आली. याप्रकरणी सायबर चोरट्यांवर अलंकार पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला आहे. याबाबत एका ज्येष्ठ नागरिकाने फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार हे एका खासगी कंपनीतून निवृत्त झाले आहेत. ३० जुलैला सायबर चोरट्यांनी त्यांच्या मोबाइलवर, ‘मतदारयादी दुरुस्तीचे काम सुरू असून, तुम्ही भरलेल्या अर्जात चूक झाली आहे,’ असा संदेश पाठविला. त्यानंतर चोरट्यांनी त्यांच्या मोबाइलवर समाज माध्यमातून एक अर्ज पाठवून एपीके फाइल पाठविली. त्यामध्ये बँक खात्याची माहिती भरायला लावून त्यांच्या खात्यातून चार लाख ४३ हजार रुपये काढून घेतले. गुन्हे शाखेच्या पोलिस निरीक्षक स्मिता पाटील तपास करत आहेत.

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