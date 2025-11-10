पुणे

Pune Cyber Fraud : दहशतवादी संघटनेच्या नावाखाली ज्येष्ठाला ९९ लाखांचा गंडा; पुणे शहरात 'डिजिटल अरेस्ट'चा नवा धोका

The Cyber Fraud Modus Operandi : दहशतवादी संघटनेशी संबंधाची भीती दाखवून सायबर चोरट्यांनी पुणे येथील एका ज्येष्ठ नागरिकाची ९९ लाख रुपयांची फसवणूक केली.
पुणे : दहशतवादी संघटनेशी संबंध असल्याची भीती दाखवून सायबर चोरट्यांनी एका ज्येष्ठ नागरिकाची ९९ लाख रुपयांची फसवणूक केली. या प्रकरणी सायबर चोरट्यांवर गुन्हा दाखल केला आहे.

