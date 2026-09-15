पात्र ज्येष्ठ वाहतूक चालकांना १० हजार रुपये सन्मान निधी

पुणे, ता. १५ : राज्य सरकारच्या ‘धर्मवीर आनंद दिघे साहेब महाराष्ट्र प्रवासी वाहतूक चालक कल्याणकारी मंडळा’मार्फत मंडळाच्या पात्र ज्येष्ठ सभासद चालकांना १० हजार रुपये सन्मान निधी देण्यात येत आहे. सर्व पात्र चालकांनी सभासदत्व स्वीकारावे, असे आवाहन प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातर्फे करण्यात आले.
कल्याणकारी योजनांची माहिती चालकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयातर्फे जिल्ह्यात जनजागृती मोहीम राबविण्यात येत आहे. ऑटो रिक्षा, मीटर टॅक्सी, कॅब, ॲपआधारित ओला-उबर वाहने, तसेच पर्यटन वाहनांच्या चालकांसाठी आरोग्य विमा व वैद्यकीय मदत, अपघाती विमा संरक्षण, तातडीची आर्थिक मदत, मुलांच्या उच्च शिक्षणासाठी शिष्यवृत्ती, कौशल्यवृद्धी योजना आदी सुविधा उपलब्ध आहेत. नवीन ऑटो रिक्षा किंवा मीटर टॅक्सी, तसेच गृहखरेदीसाठी कर्ज सुविधा आणि ६५ वर्षांवरील पात्र चालकांसाठी निवृत्ती सन्मान योजनेंतर्गत सानुग्रह अनुदानाचीही तरतूद आहे.
एक जानेवारी २०२६ रोजी वयाची ६५ वर्षे पूर्ण केलेल्या व मंडळाचे सभासद असलेल्या पात्र चालकांना १० हजार रुपयांचा सन्मान निधी देण्यात येत आहे. पात्र चालकांनी मंडळाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर ऑनलाइन सभासद नोंदणी करावी. सभासदत्वासाठी नोंदणी, ओळखपत्र शुल्क पाचशे रुपये आणि वार्षिक सभासद शुल्क तीनशे रुपये असे एकूण आठशे रुपये शुल्क आहे. अनुज्ञप्ती, बॅच, परवाना, आधार कार्ड, पॅन कार्ड व रेशन कार्ड आदी कागदपत्रे आवश्यक आहेत.
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