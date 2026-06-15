पुणे

Pune Crime: शेअर रिक्षातील गर्दीचा फायदा घेत ज्येष्ठ महिलेची एक लाखांची सोनसाखळी लंपास

शेअर रिक्षातील गर्दीचा फायदा घेत ज्येष्ठ महिलेच्या गळ्यातील एक लाखांची सोनसाखळी लंपास; समर्थ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल
Public Transit Exploitation: Co-Passengers Target Senior Citizen in Share Auto Transit

Public Transit Exploitation: Co-Passengers Target Senior Citizen in Share Auto Transit

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : शेअर रिक्षाने प्रवास करणाऱ्या ज्येष्ठ महिलेची एक लाख रुपयांची सोनसाखळी चोरट्यांनी लंपास केल्याची घटना घडली. याबाबत एका ज्येष्ठ महिलेने समर्थ पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे.

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