पुणे

पुणे - ढोबळी मिरची आढावा

पुणे - ढोबळी मिरची आढावा
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पुण्यात ३००० ते ४००० रुपये

ॲग्रोवन वृत्तसेवा
पुणे ः गुलटेकडी येथील पुणे कृषी उत्पन्न बाजार समितीमध्ये गुरुवारी (ता. ६) सिमला मिरचीची सुमारे ८ टेम्पो आवक झाली होती.

या वेळी दहा किलोला ३०० ते ४०० रुपये दर होता. सध्या होणारी आवक आणि मागणी संतुलित असल्याने दर स्थिर असल्याचे ज्येष्ठ अडते विलास भुजबळ यांनी सांगितले.

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