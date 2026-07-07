पुणे : गुन्हे वृत्त

सिमला ऑफीस चौकात बसच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यूपुणे : शिवाजीनगर येथील सिमला ऑफिस चौकाजवळ ट्रॅव्हल्स बसने दुचाकीला पाठीमागून दिलेल्या धडकेत साक्षी चंद्रकांत जगदाळे (वय २०) या तरुणीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. अपघातानंतर बसचालक घटनास्थळावरून पसार झाला आहे. याप्रकरणी वैभव बाळासाहेब शिंदे (वय २८, रा. मोशी) यांनी शिवाजीनगर पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. वैभव हा पाच जुलै रोजी रात्री नऊच्या सुमारास त्याची मैत्रीण साक्षी हिच्यासह दुचाकीवरून जात होता. त्यावेळी पाठीमागून येणाऱ्या ट्रॅव्हल्सच्या चालकाने धोकादायक वळणावर बस वेगाने व निष्काळजीपणाने चालवून त्यांना धडक दिली. या अपघातात गंभीर जखमी झाल्याने साक्षीचा जागीच मृत्यू झाला. शिवाजीनगर पोलिस आरोपी बसचालकाचा शोध घेत आहेत.दरम्यान, शिवाजीनगर येथील सिमला ऑफिस चौकाजवळ वाहतूक अत्यंत धोकादायक झाली आहे. स.गो. बर्वे चौकातून संचेती चौकाकडे येणारी वाहने भरधाव येतात. त्यावेळी गणेशखिंड रस्त्याने सिमला ऑफीस चौकाजवळ आलेल्या वाहनचालकांना बॅंक ऑफ महाराष्ट्रच्या समोरून उजवीकडे वळताना जीव धोक्यात घालावा लागत आहे. या ठिकाणी वाहतूक नियमनासाठी पोलिस दिसून येत नाहीत. त्यामुळे अपघात होण्याचा धोका वाढला आहे..टिळक रस्त्यावर दुचाकीच्या धडकेत महिलेचा मृत्यूपुणे : टिळक रस्त्यावरील विजय सेल्स ऑफिससमोर रस्त्यावर रविवारी दुचाकीच्या धडकेत एका अनोळखी महिलेचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी पर्वती पोलिस ठाण्यात संबंधित दुचाकीस्वाराविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.देवेश श्रीकांत देशमुख (वय २५, रा. आनंदनगर, हडपसर) असे गुन्हा दाखल केलेल्या संशयिताचे नाव आहे. या प्रकरणी पोलिस उपनिरीक्षक प्रवीण गोरख माने यांनी फिर्याद दिली आहे. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी चालकाने रविवारी पहाटे पाच वाजण्याच्या सुमारास भरधाव दुचाकी चालवून रस्ता ओलांडणाऱ्या महिलेला धडक दिली. गंभीर जखमी झाल्याने या महिलेचा मृत्यू झाला. याप्रकरणी सहा जुलै रोजी सायंकाळी गुन्हा दाखल करण्यात आला..कुटुंबीयांना मारण्याची धमकी देत साडेसहा लाख उकळलेपुणे : जमीन खरेदीच्या वादातून एका व्यक्तीसह त्यांच्या कुटुंबीयांना मारण्याची धमकी देत, तसेच त्यांच्या १५ वर्षांच्या मुलाला खुनाचा व्हिडिओ दाखवून साडेसहा लाख रुपये उकळल्याचा धक्कादायक प्रकार लोहगाव परिसरात घडला.याबाबत गुलाम मुस्तफा खान (वय ४९, रा. कलवड वस्ती) यांनी लोहगाव पोलिस ठाण्यात तक्रार दिली आहे. अमजद उर्फ पप्पू मगदूम (रा. नागपूर चाळ) असे गुन्हा दाखल झालेल्या आरोपीचे नाव आहे. आरोपीने फिर्यादीला पैसे न दिल्यास कलवड वस्तीत राहणे अवघड करण्याची धमकी दिली. तसेच, त्यांच्या अल्पवयीन मुलाला खुनाचा व्हिडिओ दाखवत घाबरवून वेळोवेळी ऑनलाइन व रोख स्वरूपात पैसे वसूल केले..फुरसुंगीतील व्यक्तीची ४० लाखांची सायबर फसवणूकपुणे : हॉटेल आणि रेस्टॉरंट्सना ऑनलाइन रिव्ह्यू देण्याचा पार्ट-टाईम जॉब आणि क्रिप्टोकरन्सी गुंतवणुकीच्या बहाण्याने फुरसुंगी येथील एका नागरिकाला ३९ लाख ७९ हजार रुपयांचा गंडा घातल्याचे उघडकीस आले आहे.याबाबत एका व्यक्तीने (वय ४६, रा. सिंप्लीसिटी सोसायटी, हांडेवाडी) यांनी फुरसुंगी पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. सायबर चोरट्यांनी टेलिग्राम युझर्स आणि अज्ञात बँक खातेधारकांच्या मदतीने फिर्यादीचा विश्वास संपादन केला. सुरवातीला लहान टास्क देऊन नफा दाखवला, त्यानंतर प्रिपेड टास्क आणि क्रिप्टोकरन्सीमध्ये मोठ्या गुंतवणुकीच्या नावाखाली त्यांच्याकडून मोठी रक्कम उकळली. फसवणूक झाल्याचे लक्षात येताच फिर्यादीने पोलिसांत धाव घेतली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.