पुण्यात एसटीचा अजब कारभार! कॅशलेसचा गाजावाजा, पण आरक्षणासाठी रोख रकमेचाच आग्रह; प्रवाशांची दिवाळीआधीच गैरसोय

दिवाळीचा सण जवळ आल्याने पुण्यातील नवीन शिवाजीनगर बसस्थानकावर एसटी बसचे आरक्षण करण्यासाठी प्रवाशांची मोठी गर्दी होत आहे. मात्र, आरक्षणासाठी केवळ रोख रक्कम स्वीकारली जात असल्याने प्रवाशांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. एकीकडे एसटी महामंडळाकडून एनसीएमसी कार्ड आणि कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याचे प्रयत्न सुरू असताना, दुसरीकडे बसस्थानकावरील आरक्षण केंद्रात रोख पैसे देण्याचा आग्रह धरला जात असल्याचे चित्र समोर आले आहे. .कॅशलेस व्यवहारांच्या प्रयत्नांना हरताळएसटी महामंडळाकडून प्रवाशांना एनसीएमसी कार्डचा वापर तसेच डिजिटल पेमेंटच्या माध्यमातून व्यवहार करण्यासाठी प्रोत्साहित केले जात आहे. मात्र, नवीन शिवाजीनगर बसस्थानकावर दिवाळीच्या आरक्षणासाठी येणाऱ्या प्रवाशांना रोख रक्कम देण्यास सांगितले जात आहे. त्यामुळे ऑनलाइन पेमेंट किंवा कार्डच्या माध्यमातून पैसे देण्याची तयारी असलेल्या प्रवाशांची गैरसोय होत आहे. सणासुदीच्या काळात आरक्षणासाठी मोठ्या संख्येने प्रवासी येत असताना रोख रकमेची अट घातली जात असल्याने त्यांना पैशांची व्यवस्था करण्यासाठी धावपळ करावी लागत आहे..बसस्थानकावरील एसबीआयचे एटीएमही बंदप्रवाशांच्या अडचणीत आणखी भर पडली आहे. नवीन शिवाजीनगर बसस्थानक परिसरातील स्टेट बँक ऑफ इंडियाचे (एसबीआय) एटीएमदेखील बंद असल्याची माहिती आहे. त्यामुळे आरक्षणासाठी आवश्यक असलेली रोख रक्कम काढण्यासाठी प्रवाशांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. बसस्थानकावरच एटीएमची सुविधा उपलब्ध नसल्याने रोख पैसे मिळवण्यासाठी पर्यायी मार्गांचा आधार घ्यावा लागत आहे..एक हजार रुपयांच्या रोख रकमेसाठी १०४० रुपये ऑनलाइनबसस्थानक परिसरात रोख रक्कम मिळवण्यासाठी काही प्रवासी तेथील विक्रेत्यांकडे जात असल्याचे समोर आले आहे. मात्र, या ठिकाणी ऑनलाइन पेमेंटद्वारे १०४० रुपये पाठवल्यानंतर प्रवाशांना प्रत्यक्षात १००० रुपये रोख दिले जात आहेत. म्हणजेच एक हजार रुपयांची रोकड मिळवण्यासाठी ४० रुपये अतिरिक्त मोजावे लागत आहेत. एकीकडे कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन आणि दुसरीकडे आरक्षणासाठी रोख रकमेचा आग्रह, अशा परिस्थितीत दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर नवीन शिवाजीनगर बसस्थानकावर प्रवाशांची गैरसोय होत आहे..विद्यार्थी आणि ज्येष्ठ नागरिकांनाही रोख रक्कम देण्याचा आग्रहकेवळ दिवाळीच्या आरक्षणासाठीच नव्हे, तर विद्यार्थी आणि ज्येष्ठ नागरिकांनाही एसटीचा पास काढताना रोख रक्कम देण्याचा आग्रह केला जात असल्याचे समोर येत आहे. पाससाठी ऑनलाइन पेमेंट किंवा डिजिटल व्यवहार करण्याची सुविधा अपेक्षित असताना प्रत्यक्षात मात्र कॅश देण्यास सांगितले जात असल्याने विद्यार्थी आणि ज्येष्ठ नागरिकांचीही गैरसोय होत आहे. विशेषतः ज्येष्ठ नागरिकांना रोख रकमेची व्यवस्था करण्यासाठी धावपळ करावी लागत आहे. एकीकडे एसटी महामंडळ कॅशलेस व्यवहारांचा प्रसार करत असताना, दुसरीकडे पास आणि आरक्षणासाठी रोख रकमेचाच आग्रह धरला जात असल्याने महामंडळाच्या या दुहेरी भूमिकेवर प्रश्न उपस्थित होत आहेत..सध्या आगारात ऑनलाइन पेमेंटची कोणतीही व्यवस्था उपलब्ध नाही. प्रवाशांनी बाहेरून किंवा अॅपच्या माध्यमातून बसचे आरक्षण केल्यास ऑनलाइन पैसे भरण्याची सुविधा उपलब्ध आहे. मात्र, प्रत्यक्ष आगारात येऊन आरक्षण करताना ऑनलाइन पेमेंटचा पर्याय सध्या उपलब्ध नाही. अशी व्यवस्था अन्य ठिकाणीही उपलब्ध नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.संजय बाबाराव वाळवे, वरिष्ठ व्यवस्थापक, शिवाजीनगर आगार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.