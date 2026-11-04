पुणे

पुण्यात एसटीचा अजब कारभार! कॅशलेसचा गाजावाजा, पण आरक्षणासाठी रोख रकमेचाच आग्रह; प्रवाशांची दिवाळीआधीच गैरसोय

Pune Shivajinagar MSRTC Depot Insists on Cash Payments : पुण्यातील शिवाजीनगर एसटी आगारात बस आरक्षण आणि विद्यार्थी-ज्येष्ठ नागरिकांच्या पाससाठी ऑनलाइन पेमेंटची सुविधा नसल्याने रोख रक्कम देण्याची वेळ प्रवाशांवर आली आहे.
Passengers queue up at the MSRTC reservation counter at Pune's Shivajinagar bus depot, where cash payments are required for ticket reservations amid the Diwali rush

Passengers queue up at the MSRTC reservation counter at Pune's Shivajinagar bus depot, where cash payments are required for ticket reservations amid the Diwali rush

esakal

Sandip Kapde
Updated on

दिवाळीचा सण जवळ आल्याने पुण्यातील नवीन शिवाजीनगर बसस्थानकावर एसटी बसचे आरक्षण करण्यासाठी प्रवाशांची मोठी गर्दी होत आहे. मात्र, आरक्षणासाठी केवळ रोख रक्कम स्वीकारली जात असल्याने प्रवाशांना अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे. एकीकडे एसटी महामंडळाकडून एनसीएमसी कार्ड आणि कॅशलेस व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्याचे प्रयत्न सुरू असताना, दुसरीकडे बसस्थानकावरील आरक्षण केंद्रात रोख पैसे देण्याचा आग्रह धरला जात असल्याचे चित्र समोर आले आहे.

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