Pune Cold : पुणेकर गारठले! पारा ८.९ अंशांवर

गेल्या २४ तासांत शहरातील किमान तापमानात लक्षणीयरीत्या घट झाली आहे. त्यामुळे पुणेकर गारठले.
पुणे - गेल्या २४ तासांत शहरातील किमान तापमानात लक्षणीयरीत्या घट झाली आहे. त्यामुळे पुणेकर गारठले आहेत. पुढील तीन ते चार दिवसांत किमान तापमानात आणखी मोठी घट होण्याची शक्यता भारतीय हवामानशास्त्र विभागाने वर्तविली आहे.

