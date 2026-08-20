पुणे

अडीच लाखांच्या दागिन्यांवर डल्ला

अडीच लाखांच्या दागिन्यांवर डल्ला
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पुणे, ता. २० : सराफपेढीत काम करणाऱ्याने तब्बल अडीच लाखांच्या चांदीच्या दागिन्यांवर डल्ला मारल्याची घटना १० एप्रिल ते १० मे कालावधीत रविवार पेठेतील सोन्या मारुती चौकातील दुकानात घडली आहे. या प्रकरणी शुक्रवार पेठेत राहणाऱ्या सराफाने फरासखाना पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तक्रारदार हे ६१ वर्षीय सराफ असून, रविवार पेठेतील सोन्या मारुती चौकात त्यांचे दुकान आहे. त्यांच्याकडील कामगाराने अडीच लाखांचे चांदीचे दागिने व मूर्ती चोरून नेल्या. या गुन्ह्याचा तपास सहायक पोलिस निरीक्षक लाला लोणकर करत आहेत.

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