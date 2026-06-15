पुणे

Pune Burglary: सिंहगड रस्त्यावर बंद घरफोडी; २४ लाखांचे सोन्या-चांदीचे दागिने व रोकड लंपास

सिंहगड रस्त्यावर मधुबन सोसायटीतील बंद घराचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी २४ लाख ३५ हजारांचे सोन्या-चांदीचे दागिने व रोकड लंपास; पर्वती पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल
Residential Target Extraction: High-Value Burglary at Madhuban Society Over the Weekend

Residential Target Extraction: High-Value Burglary at Madhuban Society Over the Weekend

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
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पुणे : सिंहगड रस्त्यावरील मधुबन सोसायटीतील बंद सदनिकेचे कुलूप तोडून चोरट्यांनी २४ लाख ३५ हजार रुपयांचे सोन्या-चांदीचे दागिने आणि रोकड चोरून नेल्याची घटना घडली.

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