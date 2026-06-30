Pune News: सिंहगड रोड परिसरात पाण्याच्या पाइपमध्ये अडकला रानगवा; बचावासाठी सर्व यंत्रणा घटनास्थळी, Video Viral

Viral Video: पुण्यातील सिंहगड रोड परिसरात एका रानगव्याच्या बचावासाठी मोठ्या प्रमाणावर यंत्रणा कार्यरत झाली आहे. सिंहगड रोड क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत प्रभाग क्रमांक २८ मधील जनता वसाहत रोड तसेच विश्रांती नगर परिसरात दोन पाण्याच्या पाइपच्या मधील जागेत हा रानगवा अडकल्याची घटना घडली आहे. त्याला कोणतीही इजा न होता सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत..बचावासाठी विविध यंत्रणांचा समन्वयघटनेची माहिती मिळताच पुणे महानगरपालिकेचे कर्मचारी, वनविभाग, RESQ टीम, पोलीस यंत्रणा आणि वरिष्ठ पोलीस अधिकारी घटनास्थळी दाखल झाले. तसेच सिंहगड रोड क्षेत्रीय कार्यालयाचे महापालिका सहाय्यक आयुक्त श्री. वाघमोडे आणि आरोग्य निरीक्षक श्रीमती प्रियांका कंक यांनीही घटनास्थळी उपस्थित राहून बचाव मोहिमेवर लक्ष ठेवले आहे. रानगव्याला सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी सर्व संबंधित यंत्रणा समन्वयाने काम करत असून बचावकार्य सुरू आहे..२०२० मधील कोथरूड घटनेची आठवणसध्याच्या घटनेच्या पार्श्वभूमीवर डिसेंबर २०२० मधील कोथरूड येथील रानगव्याची घटना पुन्हा चर्चेत आली आहे. ९ डिसेंबर २०२० रोजी सकाळी सुमारे आठच्या सुमारास एक रानगवा वाट चुकून कोथरूडमधील महात्मा सोसायटी परिसरात शिरला होता. त्यानंतर वनविभाग आणि पोलिसांनी सुमारे सात तासांच्या प्रयत्नांनंतर त्याला बेशुद्ध करून पकडण्यात यश मिळवले होते..मात्र, त्या वेळी मानवी वस्तीतील गोंधळ आणि आरडाओरडामुळे रानगवा मोठ्या प्रमाणावर बिथरला होता. घाबरून सैरावैरा धावताना तो जखमी झाला आणि बचाव मोहिमेदरम्यानच त्याचा मृत्यू झाला होता. .Pune: ओतूर येथे दारू पिऊन वाहन चालवणाऱ्या चालकास जुन्नर न्यायालयाचा दहा हजारांचा दंड.त्या घटनेनंतर तज्ज्ञांनी मुळशी आणि सह्याद्रीच्या डोंगररांगांमधून वाट चुकल्यामुळे हा रानगवा शहरात आल्याचा अंदाज व्यक्त केला होता. सध्या सिंहगड रोड परिसरातील रानगव्यालाही कोणतीही हानी न पोहोचता सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी संबंधित यंत्रणांचे प्रयत्न सुरू आहेत..Pune: पुणे-नाशिक महामार्गावर कचऱ्याचे साम्राज्य; संतवाडी फाट्यावर दुर्गंधीने नागरिक हैराण, कारवाईची मागणी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.