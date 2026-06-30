पुणे

Pune News: सिंहगड रोड परिसरात पाण्याच्या पाइपमध्ये अडकला रानगवा; बचावासाठी सर्व यंत्रणा घटनास्थळी, Video Viral

Wild Gaur Rescue Operation Underway After Animal Gets Trapped in Water Pipeline Area on Sinhagad Road : सिंहगड रोडवरील दोन पाण्याच्या पाइपमध्ये अडकलेल्या रानगव्याला सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी वनविभाग, महापालिका, RESQ आणि पोलीस यांचे संयुक्त बचावकार्य सुरू
Viral Video

Wild Gaur Trapped in Water Pipeline Area on Pune's Sinhagad Road, Rescue Operation Underway

esakal

Sandip Kapde
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Viral Video: पुण्यातील सिंहगड रोड परिसरात एका रानगव्याच्या बचावासाठी मोठ्या प्रमाणावर यंत्रणा कार्यरत झाली आहे. सिंहगड रोड क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत प्रभाग क्रमांक २८ मधील जनता वसाहत रोड तसेच विश्रांती नगर परिसरात दोन पाण्याच्या पाइपच्या मधील जागेत हा रानगवा अडकल्याची घटना घडली आहे. त्याला कोणतीही इजा न होता सुरक्षितपणे बाहेर काढण्यासाठी युद्धपातळीवर प्रयत्न सुरू आहेत.

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