Pune News: सिंहगड संस्थेच्या १० शाळांची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश;शिक्षण विभागाचा मोठा निर्णय थकीत वेतनामुळे शिक्षकांचा अध्यापनावर बहिष्कार; सहा माध्यमिक आणि चार प्राथमिक शाळांचा समावेश,

पुणे : शिक्षकांचे अनेक महिन्यांपासून वेतन थकल्याने आणि अध्यापनावर बहिष्कार टाकल्यामुळे विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याच्या पार्श्वभूमीवर शिक्षण विभागाने सिंहगड टेक्निकल एज्युकेशन सोसायटीला मोठा दणका दिला आहे. संस्थेच्या तब्बल १० शाळांची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश पुणे विभागाचे शिक्षण उपसंचालक मच्छिंद्रनाथ कदम यांनी दिले आहेत. यामध्ये सहा माध्यमिक आणि चार प्राथमिक शाळांचा समावेश आहे..शिक्षण विभागाच्या आदेशानुसार, संबंधित माध्यमिक शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे वेतन तब्बल १८ महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. वेतन मिळत नसल्यामुळे शिक्षकांनी अध्यापनावर बहिष्कार टाकला होता. परिणामी शाळांमधील नियमित अध्यापन विस्कळीत होऊन विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत असल्याचे शिक्षण विभागाच्या सुनावणीत स्पष्ट झाले.प्रशासनाकडून वारंवार पाठपुरावा करूनही वेतनाचा प्रश्न मार्गी लागला नसल्याने अखेर मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. माध्यमिक शाळा संहितेतील नियम ७.१, ७.२ आणि ७.३ नुसार ही कारवाई करण्यात आली आहे..या सहा माध्यमिक शाळांवर कारवाई१. सिंहगड कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स अँड सायन्स, नऱ्हे.२. सिंहगड कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स अँड सायन्स, आंबेगाव.३. सिंहगड पब्लिक स्कूल, खुसगाव.४. आर. एम. डी. स्प्रिंगडेल माध्यमिक स्कूल, वारजे.५. आर. एम. डी. स्प्रिंगडेल माध्यमिक स्कूल, कर्वेनगर-एरंडवणे.६. सिंहगड कॉलेज ऑफ आर्ट्स, कॉमर्स अँड सायन्स, कोंढवा..चार प्राथमिक शाळांचीही मान्यता रद्दमाध्यमिक शाळांबरोबरच संस्थेच्या चार प्राथमिक शाळांवरही कारवाई करण्यात आली आहे. यामध्ये सिंहगड स्प्रिंगडेल स्कूल, आंबेगाव; सिंहगड स्प्रिंगडेल पब्लिक स्कूल, वडगाव; सिंहगड सिटी स्कूल, कोंढवा आणि आर. एम. डी. सिंहगड स्प्रिंगडेल स्कूल, वारजे या शाळांचा समावेश आहे.आरटीईचे पैसे थकल्याचा संस्थेचा युक्तिवाददरम्यान, सुनावणीदरम्यान संस्थेने आर्थिक अडचणींचा मुद्दा उपस्थित केला. आरटीईअंतर्गत शासनाकडून मिळणारी शुल्कप्रतिपूर्ती मोठ्या प्रमाणात थकीत आहे. तसेच सातवा वेतन आयोग लागू केल्यामुळे वेतन आणि भत्त्यांचा खर्च वाढला असून पालकांकडूनही संपूर्ण शुल्क वेळेत मिळत नसल्याचे संस्थेने सांगितले. शासनाकडून आरटीईची थकीत रक्कम मिळाल्यास शिक्षकांचे वेतन देणे शक्य होईल, अशी बाजू संस्थेने मांडली..मात्र, यापूर्वीही शिक्षण विभागाने वेतन अदा करण्याचे निर्देश दिले होते. २९ जून २०२६ पर्यंत नियमित आणि थकीत वेतन देण्याची कार्यवाही करण्यास सांगण्यात आले होते. तरीही वेतनाचा प्रश्न कायम राहिल्याने मान्यता रद्द करण्याचे आदेश देण्यात आले.विद्यार्थ्यांचे अन्य शाळांमध्ये समायोजन होणारया निर्णयामुळे संबंधित शाळांमधील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, यासाठी त्यांचे अन्य शाळांमध्ये समायोजन करण्याचे निर्देश शिक्षण विभागाने दिले आहेत. प्राथमिक आणि माध्यमिक विद्यार्थ्यांच्या समायोजनाची जबाबदारी संबंधित शिक्षणाधिकारी आणि शिक्षण यंत्रणेवर सोपविण्यात आली आहे..१ मे २०२७ पासून निर्णयाची अंमलबजावणीमहत्त्वाचे म्हणजे, उपलब्ध आदेशांनुसार या मान्यता रद्द करण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी शैक्षणिक वर्ष २०२७-२८ पासून म्हणजेच १ मे २०२७ पासून होणार आहे. त्यामुळे शाळा तात्काळ बंद होणार नाहीत.तसेच आदेशाविरोधात ३० दिवसांच्या आत शिक्षण संचालकांकडे अपील करण्याची संधी संस्थेला देण्यात आली आहे.शिक्षकांचे थकीत वेतन, विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान आणि संस्थेची आर्थिक बाजू या सर्व मुद्द्यांमुळे सिंहगड संस्थेच्या शाळांवरील ही कारवाई पुण्यातील शिक्षण क्षेत्रात चर्चेचा विषय ठरण्याची शक्यता आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.