MahaIT Glitch: समाजकल्याण वसतिगृहांच्या प्रवेशाची प्रक्रिया तांत्रिक अडचणींमुळे ठप्प; 'महाआयटी' पोर्टलवरील ओटीपी समस्येमुळे हजारो विद्यार्थी अडचणीत

प्रज्वल रामटेकेपुणे : ‘‘माझ्या मुलाचा पुण्यात नंबर लागला, महाविद्यालय देखील सुरू झालं. पण राहायला वसतिगृहच नाही. आम्ही शेतमजूर, शहरातल्या खासगी रूमचं हजारो रुपयांचं भाडं कुठून भरणार? महिनाभरापासून समाजकल्याण कार्यालयाचे उंबरे झिजवतोय, पण ‘पोर्टल लवकरच सुरू होईल’ यापलीकडे अधिकारी काहीच सांगत नाहीत. निवाराच नसल्याने मुलाला घरीच बसवून ठेवण्याची वेळ आमच्यावर आली आहे.’’ अहिल्यानगरचे हतबल पालक सुनील साळुंके यांची ही उद्विग्न प्रतिक्रिया प्रशासनाच्या गलथान कारभारावर सणसणीत चपराक ओढणारी आहे. महाविद्यालयांचे नवीन शैक्षणिक सत्र सुरू होऊन महिना उलटला, तरी ‘महाआयटी’च्या पोर्टलवरील तांत्रिक घोळामुळे समाजकल्याण विभागाच्या वसतिगृहांना अद्याप कुलूपच आहे..समाजकल्याण विभागाच्या वसतिगृहांमध्ये प्रवेश मिळण्यासाठी विद्यार्थ्यांना ‘महाआयटी’च्या संकेतस्थळावरून ऑनलाइन अर्ज करावा लागतो. मात्र, नवीन नोंदणी करताना आधार क्रमांकाशी संलग्न असलेल्या दुरध्वनी क्रमांकावर ‘ओटीपी’च येत नाही. केंद्रीय आधार यंत्रणेच्या सर्व्हरमधील या तांत्रिक त्रुटीमुळे नोंदणीची पुढील प्रक्रिया ठप्प झाली आहे. पर्यायाने हजारो विद्यार्थ्यांना अर्जच करता येत नाही. त्यामुळे परजिल्ह्यांतून पुण्यात शिक्षणासाठी आलेल्या गरजू विद्यार्थ्यांसमोर राहण्या-खाण्याचा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला आहे. या समस्येबाबत समाजकल्याण विभागाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही..मुदतवाढीचा खेळ; विद्यार्थ्यांचे हाल कायमवसतिगृहासाठी अर्ज भरण्याची मूळ मुदत १५ सप्टेंबरपर्यंत होती. तांत्रिक अडचणींमुळे ती वाढवून ३० सप्टेंबर करण्यात आली आहे. मात्र, मुदत वाढवूनही पोर्टलवरील अडचणी दूर झालेल्या नसल्याने विद्यार्थ्यांसमोरील अडचणी कायम आहेत. अभियांत्रिकीसह विविध व्यावसायिक अभ्यासक्रमांचे वर्ग सुरू झाले आहेत. विदर्भ, मराठवाडा, अहिल्यानगर तसेच राज्यातील अन्य जिल्ह्यांतून पुण्यात आलेल्या विद्यार्थ्यांना सध्या खासगी खोल्यांचा आधार घ्यावा लागत आहे..नोव्हेंबर-डिसेंबरपर्यंत रस्त्यावर राहायचे का?सप्टेंबरअखेरपर्यंत केवळ अर्ज प्रक्रिया चालल्यास, त्यानंतर अर्जांची छाननी, याद्या लावणे आणि प्रत्यक्ष प्रवेश मिळेपर्यंत नोव्हेंबर किंवा डिसेंबर महिना उजाडेल. तोपर्यंत या विद्यार्थ्यांनी खायचं काय आणि राहायचं कुठं? कर्ज काढून शहरात राहण्याची वेळ विद्यार्थ्यांवर आली असून, वाढत्या आर्थिक भुर्दंडामुळे अनेकांना शिक्षण अर्धवट सोडून गावी परतावे लागण्याची भीती निर्माण झाली असल्याचे विद्यार्थी आणि पालकांनी ‘सकाळ’ला सांगितले..‘‘महाविद्यालय सुरू होऊन वर्ग भरत आहेत; मात्र समाजकल्याण विभागाच्या संकेतस्थळावर आधार पडताळणीचा अडथळा येत असल्याने वसतिगृहाचा अर्ज भरता येत नाही. आई-वडील गावाकडे शेती करतात. खासगी खोलीचे भाडे परवडत नसल्याने तात्पुरती तडजोड करून राहावे लागत आहे. आमच्यासारख्या ग्रामीण विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक आणि आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी विभागाने ही समस्या तातडीने सोडवावी.’’- सुरज वाकडे, विद्यार्थी.‘‘विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी आम्ही समाजकल्याण आयुक्तालयासमोर तब्बल ११ दिवस बेमुदत अन्नत्याग आणि धरणे आंदोलन केले. मात्र, या काळात प्रशासनाकडून केवळ आश्वासनांची बोळवण करण्यात आली. अद्यापही विद्यार्थ्यांना संकेतस्थळावर अर्ज भरता येत नाहीत; नोंदणीसाठी ‘ओटीपी’ येत नाही. या सर्व गोंधळास आणि विद्यार्थ्यांच्या गैरसोयीला जबाबदार असणाऱ्या संबंधित अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर तातडीने कायदेशीर कारवाई करावी.’’- राजरत्न बलखंडे, अध्यक्ष, विश्वरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर विद्यार्थी हक्क समिती, महाराष्ट्र राज्य.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.