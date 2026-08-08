पुणे

आजचे कार्यक्रम

आजचे कार्यक्रम
Published on

पुणे, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सोलापूरवासीयांचा सत्कार समारंभ व स्नेह मेळावा : स्व. यशवंतराव चव्हाण स्मारक समिती, सातारा जिल्हा मित्र मंडळ, सांगली जिल्हा मित्र मंडळ, पश्चिम महाराष्ट्र युवा मंच, सोलापूर जिल्हा मित्र मंडळ, साकोसा वधू-वर सूचक केंद्र, साकोसा ज्येष्ठ नागरिक संघ यांच्यावतीने आयोजन : वेळ - सायंकाळी ५.०० वा., स्थळ - स्व. यशवंतराव चव्हाण स्मृती भवन, सेक्टर क्रमांक २७ अ, श्री संत तुकाराम उद्यानामागे, प्राधिकरण, निगडी.
------------------------------------------

अल्कोहोलिक्स ॲनॉनिमस (दारू सोडवा मोफत)
- मनोधैर्य समूह : राणूबाई बारणे विद्यालय, थेरगाव, संपर्क : ९१४५५११०९०, वेळ - सकाळी ९.३० वा.
- सावली समूह : मुंढे विद्यालय, जुन्नर, संपर्क : ९०११७५७५०१, वेळ - सकाळी ११.०० वा.
- पिंपरी-चिंचवड समूह : श्री छत्रपती शाहू महाराज इंग्लिश मीडियम स्कूल, कासारवाडी, संपर्क : ८४४६७३२३३३, वेळ - दुपारी ३.०० वा.
- त्रिमूर्ती समूह : त्रिमूर्ती क्लिनिक, पुणे-नाशिक रोड, मंचर, ता. आंबेगाव, संपर्क : ९७३०७५१८३७, वेळ - सायंकाळी ४.०० वा.
- जीवनदीप समूह : लोणावळा, सेंट जोसेफ स्कूल, जयचंद चौक रेल्वे स्थानकासमोर, संपर्क : ९६७३७६७९७४, वेळ - सायंकाळी ७.०० वा.
- नवी आशा समूह : नागरिक विरंगुळा केंद्र, वेताळबुवा चौक, चऱ्होली बु. आळंदी, संपर्क : ९०२१८५४२७७, वेळ - सायंकाळी ७.०० वा.
- आशेचा संदेश समूह : महात्मा गांधी विद्यालय कॅन्टोन्मेंट बोर्ड, देहूरोड, संपर्क : ९८९०५५०३६९, वेळ - सायंकाळी ७.०० वा.
- बारा पायऱ्या समूह : वसंतदादा पाटील विद्यालय, नेहरूनगर, पिंपरी, संपर्क : ८८०५०७७३२१, वेळ - सायंकाळी ७.३० वा.
---------------------------

community events in Pune
Maharashtra cultural gatherings
social meetups Pune
Pune memories events
Satara district community programs
Sangli social gatherings
Kolhapur cultural events
Solapur community celebrations
local events in Pune
networking events in Satara
regional cultural festivals Maharashtra
senior citizen gatherings Maharashtra
alumni meetups in Pune
Pune youth events
Marathi cultural events in Maharashtra
पुणे सामाजिक कार्यक्रम
पुण्यातील सांस्कृतिक चमकणे
सातारा जिल्ह्यातील सांस्कृतिक कार्यक्रम
सांगलीच्या सांस्कृतिक समारंभातील स्नेह
कोल्हापुरातील सामाजिक स्नेह मेळावा
सोलापूर जिल्ह्यातील सांस्कृतिक सोहळा
पुणे मेट्रो संवर्धन इव्हेंट्स
महाराष्ट्रातील स्थानिक समारंभ
संगठकीय स्नेह मेळाव्यातील आयोजन
पुण्यातील नवी आशा सामाजिक उपक्रम
पुण्यातील जीवनदीप समूह
पुण्यातील विविध सामाजिक गट
Marathi News Esakal
www.esakal.com