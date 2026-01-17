पळसदेवला अपघातामुळे तीन तास वाहतूक कोंडी
पळसदेव, ता. १७ : पुणे- सोलापूर महामार्गावर पळसदेव (ता. इंदापूर) येथे पुण्याच्या दिशेने सिमेंट घेऊन जाणाऱ्या बल्करची (क्र. एम.एच. ०१ ई.ई. ८७८०) रस्त्याच्या दुभाजकांमधील झाडांना पाणी घालणाऱ्या टँकरला (क्र. एम.एच.१२ ए. क्यू.४५५२) पाठीमागून जोरदार धडक बसली. शनिवारी (ता. १७) दुपारी ३ वाजण्याच्या सुमारास झालेल्या या अपघातात बल्कर चालक व क्लिनर दोघे जखमी झाले. अपघातानंतर सिमेंटने भरलेला अवजड बल्कर रस्त्याच्या मध्येच अडकून पडल्याने, त्याला बाजूला घेण्यासाठी आलेले टोल कंपनीचे क्रेन कुचकामी ठरले. अखेर खासगी क्रेनच्या मदतीने बल्कर तीन तासांनंतर बाजूला घेण्यात आला.
महामार्ग पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, दुपारी ३ वाजण्याच्या सुमारास पुणे- सोलापूर महामार्गावर पुण्याच्या दिशेने जाणाऱ्या लेनवर, रस्त्याच्या दुभाजकांमधील झाडांना पाणी घालणाऱ्या टँकरला सिमेंट वाहतूक करणाऱ्या बल्करने जोरदार धडक दिली. यामध्ये बल्करच्या पुढील भागाचे मोठे नुकसान झाले. यातील चालक ईरशाद (रा. प्रतापगड, उत्तर प्रदेश) व क्लिनर मोहम्मद हे दोघे जखमी झाले. जखमींना भिगवण येथील खासगी रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. महामार्ग पोलिस मदत केंद्राचे फौजदार रावसाहेब गायकवाड यांनी सहकाऱ्यांसमवेत व एनएचआयच्या सुरक्षा जवानांच्या मदतीने अवजड बल्कर बाजूला घेऊन वाहतूक सुरळीत केली.
