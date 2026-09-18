Pune Bus Blaze: शिवाजीनगर चौकात पीएमपी बसला अचानक आग; अग्निशामक जवानाच्या सतर्कतेने प्रवाशांचे प्राण वाचले

पुणे : पुणे स्टेशनहून निगडीकडे जाणाऱ्या पीएमपी बसच्या मागील बाजूस अचानक आग लागल्याची घटना शिवाजीनगर चौकात घडली. मात्र, रात्रपाळी संपवून घरी निघालेल्या कसबा अग्निशामक केंद्रातील जवान सुरेश पवार यांच्या प्रसंगावधानामुळे बसमधील प्रवाशांचे प्राण वाचले असून, मोठा अनर्थ टळला..सुरेश पवार हे ड्युटी संपवून दुचाकीवरून काळेवाडीकडे जात असताना त्यांना शिवाजीनगर चौकात पीएमपी बसच्या मागील बाजूस मोठ्या प्रमाणात धूर येत असल्याचे निदर्शनास आले. त्यांनी क्षणाचाही विलंब न लावता चालकाला इशारा देत बस थांबवत नियंत्रण कक्षाशी संपर्क साधला. अग्निशामक बंब घटनास्थळी पोहोचण्यापूर्वीच पवार यांनी चालक आणि वाहकाच्या मदतीने प्रवाशांना तातडीने खाली उतरवले. त्यानंतर अग्निशामक दलाच्या जवानांनी पाण्याचा मारा करून आग आटोक्यात आणली. प्रवाशांनी पवार यांच्या या तत्परतेचे मनापासून कौतुक केले..शहरात अन्य दोन ठिकाणी आगीच्या घटनादरम्यान, शहरात इतर दोन ठिकाणीही आगीच्या घटना घडल्या. सकाळी सहाच्या सुमारास नारायण पेठेतील ‘रुद्र सोसायटी’च्या पार्किंगमध्ये उभ्या असलेल्या इलेक्ट्रिक दुचाकीने पेट घेतला; ही आग शेजारील मोटारीपर्यंत पसरल्याने मोठे नुकसान झाले. तर दुसऱ्या घटनेत घोरपडी-मुंढवा रस्त्यावर बांधकामाचे साहित्य वाहून नेणाऱ्या वाहनाला आग लागली. दोन्ही ठिकाणी अग्निशामक दलाच्या जवानांनी आगीवर नियंत्रण मिळवले. या दुर्घटनांमध्ये सुदैवाने कोणतीही जीवितहानी झाली नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.