पुणे

Pune Bus Blaze: शिवाजीनगर चौकात पीएमपी बसला अचानक आग; अग्निशामक जवानाच्या सतर्कतेने प्रवाशांचे प्राण वाचले

शिवाजीनगर चौकात पीएमपी बसला लागलेली आग अग्निशामक जवानाच्या वेळीच घेतलेल्या धाडसी निर्णयामुळे टळली; सर्व प्रवासी सुखरूप, मोठा अनर्थ टाळला
Fire Breaks Out in Running PMPML Bus in Pune

Fire Breaks Out in Running PMPML Bus in Pune

Sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

पुणे : पुणे स्टेशनहून निगडीकडे जाणाऱ्या पीएमपी बसच्या मागील बाजूस अचानक आग लागल्याची घटना शिवाजीनगर चौकात घडली. मात्र, रात्रपाळी संपवून घरी निघालेल्या कसबा अग्निशामक केंद्रातील जवान सुरेश पवार यांच्या प्रसंगावधानामुळे बसमधील प्रवाशांचे प्राण वाचले असून, मोठा अनर्थ टळला.

Loading content, please wait...
pmc
bus accident
Ahmednagar Fire News
agricultural fire incidents Maharashtra
agricultural insurance for fire damage
agricultural fire Maharashtra

Related Stories

Eleven Illegal PG Hostels Sealed in Lohegaon by PMC
Pune Fire Brigade Rescue
Eight homes gutted in a massive fire in Hadapsar
Anewadi Car Fire On Pune Bengaluru Highway Family Escapes Safely Vehicle Burnt Traffic Stopped For One Hour
Marathi News Esakal
www.esakal.com