रेल्वेचा रविवारी ९ तासांचा ‘मेगाब्लॉक’

पुणे, ता. २१ ः पुणे स्थानकातील सोलापूरच्या दिशेने असलेल्या यार्डमधील ‘डबल डायमंड क्रॉसिंग’ पॉइंट क्रमांक २५१ आणि २५२ यांच्या जागी नवीन पॉइंट बसविले जाणार आहे. तसेच ५२ किलोचे रूळ काढून त्या जागी ६० किलो वजनाचे रूळ टाकले जाणार आहे. हे काम रविवारी (ता. २३) सकाळी ८ ते सायंकाळी ५ या वेळेत होणार असून, या काळात २१ रेल्वे गाड्यांचे वेळापत्रक प्रभावित होणार आहे.
या रेल्वे गाड्यांवर होणार परिणाम
- ६ गाड्या संपूर्ण रद्द : दौंड-पुणे डेमू, सातारा-पुणे डेमू, मुंबई-पुणे एक्सप्रेस (११००७/११००८) यांसारख्या एकूण ६ गाड्या पूर्णपणे रद्द करण्यात आल्या आहेत.
- ८ गाड्या पुणे स्थानकावर येणार नाही : यात जयपूर-पुणे, नागपूर-पुणे आणि जम्मू तवी-पुणे यांसारख्या ८ गाड्या पुणे स्थानकापर्यंत न येता खडकी, हडपसर, शिवाजीनगर आणि दौंड या अलीकडच्या स्थानकांवरच थांबवण्यात येतील.
-६ गाड्या पर्यायी स्थानकांवरून सुटणार : पुणे-जयपूर, पुणे-नागपूर एक्सप्रेस आणि काही लोणावळा लोकल अशा एकूण ६ गाड्या पुणे स्थानकाऐवजी खडकी, हडपसर किंवा शिवाजीनगर येथून मार्गस्थ होतील.
-१ गाडीला मार्गात विलंब : मुंबई-चेन्नई सेंट्रल एक्सप्रेस : (२२१५९) लोणावळा-शिवाजीनगर दरम्यान ४० मिनिटे थांबवून ठेवली जाईल.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.