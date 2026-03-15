Pune News: बेवारस वाहने रस्त्यांवर धुळखात; महापालिका प्रशासनालाच राबविलेल्या मोहिमेचा पडला विसर

पुणे : अनधिकृत फ्लेक्स, बॅनरमुळे शहराचे विद्रूपीकरण एकीकडे सुरू असतानाच शहरातील प्रत्येक रस्त्यांवर उभ्या असणाऱ्या बेवारस वाहनांमुळे विद्रूपीकरणात आणखी भर पडत आहे..महापालिका व पोलिस प्रशासनाने मागील वर्षी बेवारस वाहनांविरुद्ध ठोस कारवाई केली. मात्र, त्यानंतर प्रशासनास बेवारस वाहनांविरुद्धच्या कारवाईचा विसर पडल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे रस्त्यांवर धूळखात पडलेल्या बेवारस वाहनांवर कारवाईला केव्हा मुहूर्त मिळणार? असा प्रश्न उपस्थित होऊ लागला आहे..महापालिका व पोलिस प्रशासनाने मार्च २०२५ मध्ये शहरातील रस्त्यांवर उभ्या असणाऱ्या बेवारस वाहनांवर कारवाईचा धडाका सुरु केला होता. काही दिवस रस्त्यांवरील वाहने उचलण्यातही आली. त्यामुळे रस्ते अधिक प्रशस्त दिसत होते. मात्र अवघ्या एक महिन्यातच ही मोहीम बंद पडली आणि पुन्हा एकदा रस्त्यांवर बेवारस वाहने दिसू लागली..दरम्यान, नुकत्याच पार पडलेल्या पुणे ग्रॅंड टुर सायकल स्पर्धेच्यावेळी शहरातील प्रमुख रस्ते चांगले करण्यात आले. त्यानिमित्त रस्त्यांवर वर्षानुवर्षे उभ्या असणारी बेवारस वाहनेही हटविण्यात आली. परिणामी चांगल्या रस्त्यांसह रस्त्यांभोवतीचा परिसर मोकळा व तितकाच स्वच्छ दिसत असल्याचे चित्र दिसू लागले. संबंधित स्पर्धा संपली, त्यानंतर पुन्हा एकदा रस्त्यांच्याकडेला वाहने पार्किंग करण्याचे पेव फुटले..शहराच्या मध्यवर्ती भागातील बाजारपेठा व पेठांच्या परिसरासह शहराच्या उपनगरांमधील प्रमुख व अंतर्गत रस्त्यांवरही बेवारस वाहने मोठ्या संख्येने रस्त्यांवर उभी असल्याचे चित्र आहे. संबंधित वाहनांमुळे वाहतूक कोंडीत भर पडते. त्याचबरोबर त्यामुळे अस्वच्छता निर्माण होऊन नागरिकांच्या आरोग्याचाही प्रश्न निर्माण होत असल्याची सद्यःस्थिती आहे..बेवारस वाहनांमुळे होणारे तोटे वाहतुकीची समस्या वाहनांभोवती कचरा, धूळ व अस्वच्छता परिसरातील नागरिकांच्या आरोग्यास धोका नवीन वाहने पार्किंग करण्यास अडचण.मोकळ्या जागेची गरज रस्त्यांवरील बेवारस वाहनांवर मागील वर्षी कारवाई करण्यात आली. त्यावेळी संबंधित वाहने नदीपात्रामध्ये ठेवण्यात आली होती. त्यावर आक्षेप नोंदविण्यात आल्यानंतर संबंधित वाहने दुसरीकडे हलविण्यात आली. त्यामुळे कारवाई करण्यात आलेली बेवारस वाहने ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात मोकळ्या जागेची गरज आहे.४ हजार+शहरात बेवारस वाहनांची संख्या १८४मार्च २०२५ मध्ये कारवाई झालेल्या वाहनांची संख्या महापालिका व पोलिसांकडून संयुक्त कारवाई करून बेवारस वाहने उचलली जातात. मागील वर्षी बेवारस वाहनांवर कारवाई करण्यात आली. आता पुन्हा एकदा कारवाई करण्यात येणार आहे. महापालिका आयुक्त व पोलिस आयुक्तांच्या बैठकीमध्ये निर्णयही झाला आहे. महापालिकेकडून वाहतूक शाखेला वाहने उचलण्यासाठी क्रेन उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत.-सोमनाथ बनकर, प्रमुख, अतिक्रमण विभाग, महापालिका.