Gas Cylinder Shortage: विद्यार्थ्यांच्या मेसवर टांगती तलवार! सिलिंडरच्या टंचाईने जेवणाचे दर वाढले

पुणे : डोळ्यांत भविष्याची सोनेरी स्वप्ने आणि उराशी अधिकारी होण्याची जिद्द बाळगून राज्यभरातील हजारो विद्यार्थी पुण्यात येतात. मात्र, या विद्यार्थ्यांवर सध्या उपासमारीची वेळ आली आहे. .व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा विस्कळित झाल्याने शहरातील अनेक खानावळी बंद पडण्याच्या मार्गावर आहेत. परिणामी, हजारो विद्यार्थ्यांवर चक्क खिचडी खाऊन दिवस काढण्याची, तर काहींवर एका डब्यात दोघांनी जेवण करण्याची वेळ ओढवली आहे..Gas Shortage: गॅसटंचाईची धास्ती! नव्या नियमांमुळे ग्राहकांमध्ये संभ्रम; वितरण केंद्राबाहेर रांगा.पुण्यात स्पर्धा परीक्षा आणि उच्चशिक्षणासाठी मराठवाडा, विदर्भासह ग्रामीण भागातून लाखो विद्यार्थी येतात. मात्र, युद्धाचा फटका या विद्यार्थ्यांना बसत आहे. पुण्यात व्यावसायिक सिलिंडर मिळणे कठीण झाल्याने गॅस एजन्सींबाहेर रांगा लागल्या आहेत. चढ्या दराने सिलिंडर खरेदी करावे लागत असल्याने खानावळचालकांना खानावळ चालवणे अशक्य झाले आहे..एक वेळची मेस बंद गॅस सिलिंडरचा पुरवठा खंडित झाल्याने काही ठिकाणी एक वेळची मेस बंद ठेवावी लागत असल्याचे खानावळचालकांनी सांगितले. सुजन फूड्स खानावळीच्या वर्षा ढोकळे म्हणाल्या, ''मी २५ वर्षांपासून खानावळ व्यवसायात आहे. साधारण १५० मुले माझ्याकडे जेवण करतात. गॅस सिलिंडर मिळत नसल्याने एक वेळची मेस बंद ठेवावी लागत आहे. वेळेत गॅस मिळाला नाही, तर दोन्ही वेळची मेस बंद करावी लागेल.'' .SSC Exam : गोंदियात सापडलेला 'तो' डमी विद्यार्थी नागपुरातला; १२वी नंतर आता १० वीच्या परीक्षेतही गैरप्रकार समोर...गेल्या दहा वर्षांपासून गरजू विद्यार्थ्यांसाठी संस्थेच्या माध्यमातून दररोज ५०० पेक्षा अधिक विद्यार्थ्यांना 'फूड स्कॉलरशिप' दिली जाते. यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांना अभ्यासावर लक्ष केंद्रित करता येते. मात्र, खानावळ चालवणे कठीण झाल्याने कालपासून अनेक विद्यार्थ्यांना केवळ खिचडी खाऊन राहावे लागत आहे. - कुलदीप आंबेकर, संस्थापक, स्टुडंट हेल्पिंग हँड्स.सकाळी अचानक समजले की, दर वाढले आहेत. दोन वेळच्या जेवणाचे दर ३,२०० वरून थेट ३,५०० रुपये झाले आहेत. यामुळे विद्यार्थ्यांची आर्थिक गणिते कोलमडली आहेत. ग्रामीण भागातून आलेल्या विद्यार्थ्यांचा खर्च वाढला, तर घरच्यांवर मोठा बोजा पडतो. सरकारने स्पर्धा परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांसाठी सवलतीच्या दरात जेवणाची सोय करावी. - हितेश तवाडे, स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थी.