Video Viral: पुण्यात स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांचा थरार! पोलीस पांगवण्यासाठी आल्यावर थेट राष्ट्रगीत म्हटलं, शेवटी MPSC वाले म्हणतात

Pune Student Protest Over MPSC Age Limit Sparks Viral National Attention : पुण्यात MPSC परीक्षा उमेदवारांचा मोठा आंदोलन; वयोमर्यादा प्रश्नामुळे विद्यार्थी राष्ट्रगीत गात शांततेत विरोध करतात
Sandip Kapde
Updated on

पुणे : स्पर्धा परीक्षांच्या विद्यार्थ्यांनी काल शुक्रवारी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन केले. डेक्कन भागातील नदीकाठ, नवी पेठ आणि आसपासच्या परिसरात हजारो विद्यार्थी एकत्र आले होते. पोलिसांनी गर्दी हटवण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा विद्यार्थ्यांनी सरळ राष्ट्रगीत सुरू केले, ज्यामुळे सगळे जण जागीच थांबले आणि उभे राहिले. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने पसरला आहे, आणि MPSC परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांमध्ये याची मोठी चर्चा आहे.

