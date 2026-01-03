Video Viral: पुण्यात स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांचा थरार! पोलीस पांगवण्यासाठी आल्यावर थेट राष्ट्रगीत म्हटलं, शेवटी MPSC वाले म्हणतात

पुणे : स्पर्धा परीक्षांच्या विद्यार्थ्यांनी काल शुक्रवारी मोठ्या प्रमाणात आंदोलन केले. डेक्कन भागातील नदीकाठ, नवी पेठ आणि आसपासच्या परिसरात हजारो विद्यार्थी एकत्र आले होते. पोलिसांनी गर्दी हटवण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा विद्यार्थ्यांनी सरळ राष्ट्रगीत सुरू केले, ज्यामुळे सगळे जण जागीच थांबले आणि उभे राहिले. या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर वेगाने पसरला आहे, आणि MPSC परीक्षेच्या विद्यार्थ्यांमध्ये याची मोठी चर्चा आहे..हे आंदोलन नेमके कशासाठी सुरू झाले?'महाराष्ट्र गट-ब अराजपत्रित सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा २०२५' च्या वयोमर्यादेबाबत सरकारकडून स्पष्ट उत्तर न मिळाल्याने विद्यार्थ्यांचा धीर संपला. जुलै २०२५ मध्ये अपेक्षित असलेली परीक्षेची जाहिरात सात महिने उशिराने आली. वयोमर्यादा मोजण्यासाठी १ नोव्हेंबर २०२५ ही तारीख ठरवल्याने काही दिवसांच्या अंतराने अनेक उमेदवार अपात्र झाले आहेत. विशेषतः PSI पदासाठी वयोमर्यादेत सूट देण्याची मागणी विद्यार्थी बरेच दिवस करत आहेत. परीक्षा फक्त दोन दिवसांवर येऊन ठेपली असताना सरकार फक्त वचने देत आहे, कोणताही ठोस निर्णय घेत नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांनी आंदोलनाचा निर्णय घेतला..उशिरापर्यंत काही तोडगा निघाला नाहीदुपारी चारच्या सुमारास डेक्कनच्या नदीपात्रात विद्यार्थी गोळा होऊ लागले. मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी पाच वाजता घटनास्थळी हजेरी लावली आणि आंदोलनाला पूर्ण पाठिंबा जाहीर केला. विद्यार्थ्यांनी आपल्या समस्या आणि दुःख त्यांच्यापुढे मांडले. या मागण्यांचे गांभीर्य ओळखून जरांगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील आणि उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्याशी फोनवर बोलणे केले. मात्र, रात्री उशिरापर्यंत याबाबत काही तोडगा निघाला नाही..MPSC Exam : स्पर्धा परीक्षा विद्यार्थ्यांचा उद्रेक; मुख्यमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर तूर्तास आंदोलन मागे.विद्यार्थ्यांच्या बाजूने ठाम भूमिकामराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांनी विद्यार्थ्यांच्या बाजूने ठाम भूमिका घेतली. त्यांनी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याशी दूरध्वनीवर चर्चा केली. रात्रीच्या चर्चेनंतर मुख्यमंत्र्यांनी 'विद्यार्थ्यांना अडचणीत सोडणार नाही' असे वचन दिले. यानंतर रात्री बाराच्या आसपास विद्यार्थ्यांनी आंदोलन तात्पुरते स्थगित केले..आंदोलनाला मोठा प्रतिसादआंदोलनाला मोठा प्रतिसाद मिळत असल्याने पोलिसांनी कडक सुरक्षा व्यवस्था केली होती. कोणताही गैरप्रकार टाळण्यासाठी वरिष्ठ अधिकारी आणि दंगल नियंत्रण पथक घटनास्थळी तैनात होते. विद्यार्थ्यांच्या संतापाचे कारण समजून घेणे आवश्यक आहे. या परीक्षेसाठी तयारी करणाऱ्या हजारो उमेदवारांना वयोमर्यादेच्या नियमांमुळे मोठा धक्का बसला आहे. सरकारने वेळीच निर्णय घेतला असता तर हे टाळता आले असते..विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष वाढलाया घटनेने स्पर्धा परीक्षांच्या विद्यार्थ्यांमध्ये असंतोष वाढला आहे. भविष्यात अशा समस्या टाळण्यासाठी सरकारला ठोस पावले उचलावी लागतील. विद्यार्थ्यांनी राष्ट्रगीत गाऊन आपली एकजूट दाखवली, ज्यामुळे आंदोलन शांततेत पार पडले. आता सरकारच्या आश्वासनांची पूर्तता होईल का, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे..Pune News : महापालिकेचा ‘आपला दवाखाना’ झाला परका; दोन वर्षांनंतरही योजनेचे काम संथगतीने.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.