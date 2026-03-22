Pune News: गड्या आपला गावच बरा! युद्धानंतर महागाईचा भडका, २० रुपयांचे पोहे ३५ रुपयांवर; विद्यार्थ्यांनी धरली गावची वाट

पुणे: शहरात गॅस सिलिंडरची टंचाई, खानावळीच्या दरांमध्ये झालेली भरघोस वाढ आणि नाश्त्यासह जेवणाचे गगनाला भिडलेले दर, यामुळे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे आर्थिक बजेट पूर्णपणे कोलमडले आहे. महिन्याचा खर्च दहा हजारांवरून थेट पंधरा हजारांवर गेल्याने अनेक विद्यार्थ्यांनी नाइलाजाने गावाचा रस्ता धरला आहे. परिणामी, ऐन परीक्षेच्या काळात शहरातील अभ्यासिकांमधील विद्यार्थ्यांची संख्या रोडावली असून, विद्यार्थी आणि अभ्यासिका चालक अशा दोन्ही घटकांसमोर मोठे आर्थिक संकट उभे राहिले आहे..पुण्यात राज्यभरातील विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षेचा अभ्यास करण्यासाठी वास्तव्यास आहेत. या विद्यार्थ्यांचे आर्थिक नियोजन वाढत्या महागाईमुळे बिघडले आहे. यासंदर्भात विद्यार्थ्यांशी संवाद साधला असता ते म्हणाले, "प्रत्येक खाद्यपदार्थाच्या किमतीत २० ते २५ रुपयांची वाढ झाली आहे. अनेक विद्यार्थी खर्चात बचत करण्यासाठी छोट्या गॅस सिलिंडरवर स्वतः स्वयंपाक करायचे; मात्र आता हे सिलिंडर रिफिल करून मिळत नसल्याने तोही मार्ग बंद झाला आहे. पूर्वी स्वतः स्वयंपाक केल्यास दोन हजार रुपये खर्च यायचा, तोच खर्च आता खानावळ लावल्याने चार हजारांच्या घरात गेला आहे. पोळी-भाजी केंद्रांनीही दरात हजार रुपयांपर्यंत वाढ केली आहे."."वाढत्या खर्चामुळे अनेक खानावळ चालकांनी विद्यार्थ्यांचे नवीन प्रवेश बंद केले आहेत. त्यामुळे काही विद्यार्थ्यांना स्वयंसेवी संस्थांनी सुरू केलेल्या खिचडी आणि मोफत जेवणाच्या उपक्रमांचा आधार घ्यावा लागत आहे. दुसरीकडे, या सर्व परिस्थितीचा मोठा फटका अभ्यासिकांना बसत असून, विद्यार्थी गावी परतत असल्याने अभ्यासिकांमधील प्रवेशांत घट झाली आहे," असे विद्यार्थ्यांनी सांगितले.".विद्यार्थी अडकले दुहेरी कोंडीतअनेक विद्यार्थ्यांच्या मे आणि जूनमध्ये महत्त्वाच्या परीक्षा आहेत. परीक्षा तोंडावर आलेली असताना गावी परतल्यास अभ्यासावर परिणाम होण्याची आणि अनेक वर्षाची मेहनत वाया जाण्याची भीती विद्यार्थ्यांना सतावत आहे. एकीकडे पुण्यात राहण्याचा वाढता खर्च परवडत नाही आणि दुसरीकडे पुण्यात राहून अभ्यास केल्याशिवाय पर्याय नाही, अशा दुहेरी कोंडीत विद्यार्थी अडकले आहेत.अहिल्या शिक्षण मंडळ अभ्यासिकेचे टी. ए. पाटील म्णाले, "अभ्यासिकेमध्ये प्रवेश कमी झाले आहेत. गॅस सिलिंडर मिळत नसल्याने तसेच खर्च वाढल्याने अनेक विद्यार्थी गावी परतले आहेत.".ऐन परीक्षेच्या काळात अभ्यासिकेतील विद्यार्थी कमी होत आहेत. एकूण क्षमतेच्या ५० टक्के सुद्धा विद्यार्थी आता उरलेले नाहीत. विद्यार्थीसंख्या घटल्याने अभ्यासिका चालवणे कठीण जात असून, असेच सुरू राहिल्यास अभ्यासिका बंद करावी लागण्याची शक्यता आहे. कुणाल पावड, अभ्यासिका चालकखानावळीचे शुल्क तीन हजार ४०० वरून चार हजार इतके झाले आहे. महिन्याचा खर्च १० हजारांवरून १५ हजारांपर्यंत पोहोचला आहे. मे-जूनमध्ये परीक्षा आहेत, तोपर्यंत कसातरी तग धरणार आणि त्यानंतर गावी परतणार. पुण्यात राहण्याचा खर्च आता अजिबात परवडत नाही. प्रतीक मंडलिक, विद्यार्थीवीस रुपयांचे पोहे ३५ रुपयांना मिळत आहेत. प्रत्येक पदार्थ २० ते २५ रुपयांनी महागला आहे. घरून येणारे पैसे मोजकेच असतात. त्यामुळे काही जणांनी घरी परतण्याचा निर्णय घेतला आहे. माझ्यासोबतचे १० ते १५ टक्के विद्यार्थी आधीच गावी निघून गेले आहेत. संदेश बंडगर, विद्यार्थी.