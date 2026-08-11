पुणे

न्यू इंग्लिश स्कूलची शिष्यवृत्ती परीक्षेत बाजी

न्यू इंग्लिश स्कूलची शिष्यवृत्ती परीक्षेत बाजी
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पुणे, ता. ११ : महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेतर्फे घेण्यात आलेल्या सातवी शिष्यवृत्ती परीक्षेत टिळक रस्त्यावरील न्यू इंग्लिश स्कूल प्रशालेच्या चार विद्यार्थ्यांनी शहरी विभागातून शिष्यवृत्ती मिळवत उल्लेखनीय यश संपादन केले. अर्णव पाटील याने ३०० पैकी २४६ गुण मिळवत प्रथम क्रमांकाची कामगिरी केली. मीरा शिंदे आणि श्रीकर निबंधे यांनी प्रत्येकी २३२ गुण, तर अनय पंचवाघ याने २२८ गुण मिळविले. या चारही विद्यार्थ्यांची शिष्यवृत्तीसाठी निवड झाली आहे. विद्यार्थ्यांच्या या यशाबद्दल मुख्याध्यापिका सुनीता राव, उपमुख्याध्यापक जनार्दन नाईक आणि पर्यवेक्षिका डॉ. कविता गायकवाड यांनी विद्यार्थ्यांचे अभिनंदन करून त्यांच्या यशाचे कौतुक केले. विद्यार्थ्यांना देविदास झोडगे, डॉ. योगेश पाटील, निकिता महाजन आणि विभागप्रमुख पूनम ढगे यांनी मार्गदर्शन केले.

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