Crime News: पुण्यातील सुखसागरनगरमध्ये १८ वर्षीय तरुणीच्या अपहरणाचा प्रयत्न

पुण्यातील कात्रज-कोंढवा रोडवरील सुखसागरनगर परिसरात १८ वर्षीय तरुणीचे अपहरण करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. शनिवारी (२४ ऑक्टोबर) सायंकाळी समर्थ डेअरीसमोर ही घटना घडली. मैत्रिणीची वाट पाहत थांबलेल्या तरुणीशी गैरवर्तन करून तिला जबरदस्तीने उचलून नेण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. तरुणीच्या प्रसंगावधानामुळे आणि नागरिकांच्या तत्परतेमुळे ही घटना टळली..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, तरुणी सायंकाळी साडेसहाच्या सुमारास समर्थ डेअरीसमोर मैत्रिणीची वाट पाहत थांबली होती. त्यावेळी आरोपीने तिच्याशी गैरवर्तन करत तिचा शर्ट ओढून तिला उचलून नेण्याचा प्रयत्न केला. तरुणीने आरडाओरड केल्यानंतर घटनास्थळी आलेल्या तिच्या मैत्रिणीने आरोपीला रोखण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी झालेल्या झटापटीत तरुणी खाली पडली आणि तिच्या हाताला दुखापत झाली..Pune News: माळेगावात वनपाल सहा हजारांची लाच घेताना रंगेहाथ; शेतातील माती वाहतुकीत अडथळा न आणण्यासाठी मागितले पैसे.तरुणीचा आवाज ऐकून स्थानिक नागरिक मदतीसाठी धावले. त्यांनी आरोपीला पकडून चोप दिला आणि पोलिसांच्या ताब्यात दिले. यावेळी आरोपीने एका व्यक्तीचा मोबाईल जमिनीवर फेकून फोडल्याची तक्रारही करण्यात आली आहे..पीडित तरुणीने दिलेल्या माहितीनुसार, आरोपी तिच्या ओळखीचा नव्हता. तिची मैत्रीण वेळेत घटनास्थळी पोहोचल्याने आणि नागरिकांनी मदत केल्याने ती बचावली. आरोपीला या प्रकरणात कठोर शिक्षा व्हावी, अशी मागणीही तिने केली..Pune MPSC News: एमपीएससी चौकशी आयोगाची अद्याप एकही बैठक नाही; उर्वरित ४५ दिवसांत तपास कसा पूर्ण होणार?.जितु किशोरीलाल सरोज (वय ३०, मूळ उत्तर प्रदेश) असे आरोपीचे नाव असल्याचे समोर आले आहे. या घटनेचे सीसीटीव्ही फुटेजही समोर आले आहे. भारती विद्यापीठ पोलीस या प्रकरणाचा तपास करत असून, घटनेशी संबंधित पुढील माहिती तपासातून स्पष्ट होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.