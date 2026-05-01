Pune: सनसिटी-कर्वेनगर पुलाचे काम कासव गतीने; सिंहगड रस्ता परिसरात कोंडीचा पेच कायम, नागरिकांमध्ये नाराजी

सिंहगड रस्ता: सिंहगड रस्ता परिसराचा चेहरा-मोहरा बदलण्याचे आश्वासन देऊन प्रशासनाने आनंद नगर, सनसिटी रस्ता ते कर्वेनगर पुलाचे काम एप्रिलअखेर पूर्ण करण्याची घोषणा केली होती. मात्र, मुदत संपली तरी काम अद्याप कासवगतीनेच सुरू असल्याचे चित्र आहे. .प्रशासनाच्या या वेळकाढू धोरणामुळे नागरिकांना पुन्हा एकदा 'वाटाण्याच्या अक्षता' मिळाल्या असून, वाहतूक कोंडीचा विळखा कायम आहे. फेब्रुवारी महिन्यात महापौर मंजूषा नागपुरे आणि महापालिका आयुक्तांनी या भागाचा पाहणी दौरा करून रखडलेले प्रकल्प युद्धपातळीवर पूर्ण करण्याचे आदेश दिले होते. 'सकाळ'ने सातत्याने या प्रश्नाचा पाठपुरावा केल्यानंतर प्रशासनाने एप्रिलअखेरची अंतिम मुदत दिली होती..हा पूल वेळेत खुला झाला असता तर राजाराम पूल आणि वारज्यातील वाहतूक कोंडीतून स्थानिक नागरिकांसह वाहनचालकांची सुटका झाली असती. माणिक बागेतून थेट कर्वेनगरमध्ये प्रवेश मिळाल्याने प्रवासाचा वेळ आणि इंधनाची मोठी बचत झाली असती..मात्र, प्रशासकीय अनास्थेमुळे डेडलाईन हुकल्याने नागरिकांना पुन्हा मुख्य सिंहगड रस्त्यावरून आणि महामार्गावरून फेरा मारून जावे लागत आहे. आता पावसाळ्याची टांगती तलवार डोक्यावर आहे. मे महिन्यातही काम पूर्ण झाले नाही, तर पावसामुळे प्रकल्प अधिकच रेंगाळण्याची भीती आहे. त्यामुळे प्रशासनाने केवळ आश्वासने देण्याऐवजी काम तातडीने मार्गी लावण्याची मागणी होत आहे.."आनंद नगर, सनसिटी रस्ता ते कर्वेनगर पूल वेळेत होणे गरजेचे आहे. यामुळे कर्वेनगर भागात लवकर पोहोचणे शक्य होईल. प्रशासनाने आता तरी पोकळ आश्वासने देण्याऐवजी प्रत्यक्ष मैदानात उतरून काम पूर्ण करावे."- अंजली विभूते, नागरिक."कर्वेनगर भागात ज्या ठिकाणी पूल उतरणार आहे, अशा भागात पथविभागाशी समन्वय साधून वाहतुकीचे नियोजन करण्यात येईल. जून अखेरपर्यंत हा पूल पूर्ण होईल."- दिनकर गोजारे, प्रकल्प प्रमुख, विशेष प्रकल्प विभाग, पुणे महापालिका